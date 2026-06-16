【グランデスケールドレスアップボディ【M】with スティレット】 11月 発売予定 価格：9,900円

コトブキヤは、プラモデル「グランデスケールドレスアップボディ【M】with スティレット」を11月に発売する。価格は9,900円。

本商品は「創彩少女庭園」シリーズで展開されている「ドレスアップボディ【M】」のCADデータを拡大再設計し、シンプルながら良く動く構造はそのままに1/6ドール用のお洋服や小物とあわせて遊びやすいサイズとなった「グランデスケールドレスアップボディ【M】」で「フレームアームズ・ガール」のスティレットを立体化したもの。

「グランデスケール スティレット（ヘッドギアなし）」を頭部に採用し、ボーナスパーツとしてイノセンティアの後頭部が付属するため「通常短髪髪の毛」「サイドツインテール髪の毛」状態も再現できる。前髪は「通常前髪」と「ジョイント付き前髪」の差し替え式で、「ジョイント付き前髪」に「猫耳」を装着することができる。

リラックスウェアはショート丈のキャミソールとショートパンツを着用している造形となっており、自宅でくつろいでいるイメージで遊べる仕様となっている。インナーウェアタイプは別売りの22cm～25cm程度のモデル用に制作されている各種ドール服を着せて遊べる仕様。

3種類の長さの首ジョイントが付属。着せるお洋服の襟の高さなどによって使い分けることができる。ソックスのタイプは「ショートソックス」、「ハイソックス」、「オーバーニーソックス」を選べるようになっており、膝下からまるごと交換する方式となっている。

(C) KOTOBUKIYA