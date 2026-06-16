コトブキヤ、「グランデスケールドレスアップボディ【M】with スティレット」を11月に発売FAガールのスティレットがグランデスケールドレスアップボディで登場
コトブキヤは、プラモデル「グランデスケールドレスアップボディ【M】with スティレット」を11月に発売する。価格は9,900円。
本商品は「創彩少女庭園」シリーズで展開されている「ドレスアップボディ【M】」のCADデータを拡大再設計し、シンプルながら良く動く構造はそのままに1/6ドール用のお洋服や小物とあわせて遊びやすいサイズとなった「グランデスケールドレスアップボディ【M】」で「フレームアームズ・ガール」のスティレットを立体化したもの。
「グランデスケール スティレット（ヘッドギアなし）」を頭部に採用し、ボーナスパーツとしてイノセンティアの後頭部が付属するため「通常短髪髪の毛」「サイドツインテール髪の毛」状態も再現できる。前髪は「通常前髪」と「ジョイント付き前髪」の差し替え式で、「ジョイント付き前髪」に「猫耳」を装着することができる。
リラックスウェアはショート丈のキャミソールとショートパンツを着用している造形となっており、自宅でくつろいでいるイメージで遊べる仕様となっている。インナーウェアタイプは別売りの22cm～25cm程度のモデル用に制作されている各種ドール服を着せて遊べる仕様。
3種類の長さの首ジョイントが付属。着せるお洋服の襟の高さなどによって使い分けることができる。ソックスのタイプは「ショートソックス」、「ハイソックス」、「オーバーニーソックス」を選べるようになっており、膝下からまるごと交換する方式となっている。
【予約開始】- コトブキヤ宣伝 (@kotobukiyas) June 16, 2026
『#創彩少女庭園』より、「グランデスケールドレスアップボディ【M】with スティレット」が登場！
グランデスケールの「ドレスアップボディ」に、「グランデスケール スティレット（ヘッドギアなし）」の頭部を採用しました✨https://t.co/sahGP7Rshl#FAガール pic.twitter.com/hc2eiqvv1D
(C) KOTOBUKIYA