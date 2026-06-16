ホテルのビュッフェで夏祭り気分♪京都新阪急ホテルは選べるメイン料理付き

2026年6月4日(水)～2026年9月27日(日)まで京都新阪急ホテル1階のレストラン「ブールヴァール｣では、ランチとディナータイムに｢京の夏祭りハーフビュッフェ｣が開催されています。京都新阪急ホテルの試食会に招待されましたので、平日のディナーに行ってきました。出来たてのものを席まで届けてくれる選べるメイン料理、夏祭りをイメージたお料理も登場します。さっそく取材してきたので紹介します。

夏の選べるメイン料理

夏の選べるメイン料理は、ランチでは6品、ディナーでは7品から1名様1品お好きなひと品をチョイスします。今回は2名で伺ったので、2品を紹介します。※食べ放題ではありません。

｢しば漬けのタルタルで食べるハンバーガー 焦がしバター香るデミグラスソース｣では、バンズに好みの具材を挟んで京風ハンバーガーを作る体験はたのしい!しば漬けを使ったタルタルソースでは、しば漬けの食感もアクセントに。

ビュッフェ台にあるポテトを盛り付ければ、おいしさもアップ!

｢鮪のパネ ロメスコソースと鰻のサラダ仕立て｣(追加料金800円)では、ミディアムに焼かれた鮪がやわらかくて、ロメスコソースと相性抜群です。

夏祭りをイメージしたビュッフェメニュー

ビュッフェメニューでは、夏祭りをイメージしたお料理で季節感があります。｢たこ焼き たこせんべい添え｣では、たこせんべいにたこ焼きをのせてソースなどをかければオリジナルのたこせんべいが完成です。

(写真左上から時計回り)｢串カツ盛り合わせ｣、｢ホルモン焼きそば｣、｢焼きとうもろこし｣、｢お好み焼き風ピザ｣などお祭りメニューはおいしい!

他にもビュッフェ台の｢カスタム サラダパフェ｣では、お好みのトッピングやドレッシング、オードブルやデリをトッピングしてパフェ風にカスタムもできます。｢おばんざい｣･｢オードブル&デリ｣なども並びます。

ディナー限定テーブルオーダーメニュー

ディナーでは、テーブルオーダー制メニュー もあるんです。何度でも注文できて、席まで届けてくれるお料理は全部で6種類です。｢にぎり寿司盛り合わせ｣、｢海老とかしわの天ぷら｣の和食メニューもあります。

(写真左上から時計回り)お肉のテーブルオーダー制メニュー では、｢牛肉の焼きしゃぶ おろしポン酢添え｣、｢牛肉の焼きしゃぶ寿司｣、｢どて焼き｣、｢豚肉の冷しゃぶ｣

ザートで夏祭り気分

夏祭りをイメージしたデザートで、楽しい気分になります。

夏祭りメニューでは、｢プティシューのたこ焼きスタイル｣が見た目もとってもかわいいです。ソースはチョコレートで表現!

｢チョコバナナ｣では、様々なトッピングがあるので選ぶのも楽しいですね。

夏らしい見た目のデザートもあります。(写真左上から時計回り)お好みでマンゴーソースをかけてさらにトロピカル感に仕上げる｢ババロア フルーツ添え｣、さっぱりとした味わいの｢レモンタルト｣、｢わらび餅｣、かわいい｢クリームソーダゼリー｣

｢アイス＆シャーベット｣もあるので、お口直しにピッタリです。ディナー限定では、バニラ･ストロベリー･ グリーンティーのハーゲンダッツアイスクリームもあります。

8月の一部期間では、京都の伝統的な行事｢大文字｣にちなんだパンケーキやワッフルも登場するのでたのしみですね。

いかがでしたか。9月には、一部のメニューが秋限定メニューに変わるそうです。夏と秋の両方の季節でぜひたのしんでくださいね。

京の夏祭りハーフビュッフェ

開催期間:2026年6月4日(水)～2026年9月27日(日)※定休日:月･火･水曜日(祝日･特別営業日は除く)

特別営業日:2026年8月10日(月)～8月16日(日)

営業時間:ランチ 第1部11:30～13:00、第2部12:00～13:30、第3部13:00～14:30(90分･3部制)、ディナー17:00～21:00(最終入店19:00、120分制)

料金:ランチ 平日 大人4,370円（税込）／お子様2,880円（税込）／幼児1,380円（税込）・土日祝 大人4,950円（税込）／お子様3,110円（税込）／幼児1,380円（税込）

ディナー 大人6,210 円(税込)/お子様3,220円(税込)/幼児1,380円(税込)

※状況により、予告なく営業内容等を変更する場合があります。

※お盆期間は料金･メニュー内容･営業時間等を変更します。

取材協力/京都新阪急ホテル