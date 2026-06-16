【ジューシーな洋梨×濃厚なミルク】爽やかな新作ハーゲンダッツを紹介♪

2026年6月9日(火)より、ハーゲンダッツ バー “洋梨＆ミルク”が期間限定で発売!洋梨の果汁・果肉25％使用しみずみずしく爽やかな味わいの洋梨と濃厚でコクがたっぷりのミルクアイスクリームを組み合わせた夏にぴったりな新作ハーゲンダッツです。全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートにて販売されます♪

ジューシーで爽やかな洋梨♪

価格:各351円(税込)

今回の発売されるハーゲンダッツは、夏にぴったりな爽やかな洋梨を使ったバータイプのアイスクリーム。さっぱり感のある洋梨と濃厚なミルクアイスクリームを組み合わせた新商品。

そしてパッケージは、洋梨の果汁があふれているようなみずみずしい果実感を表現したデザインになっています♪

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食べてみると…

周りのコーティングは氷菓になっていて外側は洋梨ピューレを使用したシャリっとしたソルベのような口当たりになっています。内側のコーティングには洋梨の果肉が入っていて果汁感・果肉感を楽しめる2層のコーティングになっています。

口に入れた瞬間、じゅわ～っと洋梨のみずみずしさが広がります。洋梨の果汁・果肉25％使用していて、洋梨のシャリシャリ食感もありジューシーで果実感をしっかり感じられます。

中のミルクアイスクリームは定番商品の”ザ・ミルク”よりも濃厚な味わいになっていて、クリーム・脱脂濃縮乳・砂糖・卵黄だけで作られたシンプルなアイスクリームになっています♪ミルキーで濃密なアイスクリームはコクと甘みがしっかり感じます。

洋梨のフルーティーで爽やかな味わいとミルクのコクが調和し、濃厚なのにさっぱりした味わいの夏にぴったりなアイスクリームバーです。

【アイスマニア】ちゃんれいの評価

洋梨＆ミルク

味:★★★★☆

見た目:★★★☆☆

コスパ:★★★★☆

カロリー:★★★★★

食感:★★★★★

最初は爽やかな洋梨のコーティングから始まり、濃厚なミルクアイスクリームのコクが広がる新作ハーゲンダッツ。夏にぴったりな氷菓とハーゲンダッツならでの濃厚な味わいを楽しめるアイスクリームになっているので、ぜひ食べてみてください♪

▼原材料

アイスクリーム部:クリーム（生乳（北海道））、脱脂濃縮乳、砂糖、卵黄、（一部に乳成分・卵を含む）

フルーツコーティング部:洋梨プレザーブ（国内製造）、洋梨ソース／安定剤（ペクチン）

▼栄養成分 [1個当たり] 容量 69ml

エネルギー:133kcal

たんぱく質:1.4g

脂質:5.4g

炭水化物:19.8g

食塩相当量:0.05g

(推定値)

※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。