PEACH JOHN、話題の「巨匠のブラ」最新作登場 浮世絵の世界観を現代のランジェリーに再現
PEACH JOHNが、名画をモチーフにした人気シリーズ「巨匠のブラ」の最新作を2026年6月17日に発売する。今回は江戸時代後期を代表する浮世絵師・喜多川歌麿の美人画「ポッピンを吹く女」をテーマに、浮世絵の世界観を現代のランジェリーへと落とし込んだ。
【写真】PEACH JOHN 巨匠のブラ「歌麿チェック」
「巨匠のブラ」は、「巨匠たちの名画を現代のランジェリーに落とし込んだら？」という発想から誕生したシリーズだ。これまで世界の芸術家による名作をモチーフに展開し、緻密な刺しゅうレースやプリント、立体的なモチーフなどを取り入れたデザインで、発売のたびにSNSでも大きな話題を集めてきた。
最新作のモチーフとなった「ポッピンを吹く女」は、美人画の名手として知られる歌麿の代表作の1つ。近年は蔦屋重三郎との関係性にも注目が集まっており、国内外で浮世絵人気が高まる中での登場となる。
ブラジャーのカップ部分には、「ポッピンを吹く女」をメインに桜を組み合わせた刺しゅうをアシンメトリーに配置。サイドベルトには、作品に描かれた着物をイメージした格子柄と桜柄のプリントを施し、浮世絵の世界観を繊細に表現した。
機能面ではL字型ワイヤーを採用し、軽やかな着け心地を実現。バストをしっかり寄せ上げながら、ふっくらとした谷間を演出する仕様となっている。
ショーツとソングにも、作品の女性が身にまとう着物の柄をアレンジした格子柄と桜柄を全面プリント。パワーネット素材を使用することで、華やかな見た目と軽やかなはき心地を両立させた。
「巨匠のブラ」の価格は4500円で、サイズはB〜Fカップ、アンダーバストは65、70、75を展開する。ショーツとソングはいずれも2100円で、ショーツはS、M、L、ソングはS／M、M／Lのサイズを用意。カラー名は「歌麿チェック」で、すべて6月17日に発売される。
【写真】PEACH JOHN 巨匠のブラ「歌麿チェック」
「巨匠のブラ」は、「巨匠たちの名画を現代のランジェリーに落とし込んだら？」という発想から誕生したシリーズだ。これまで世界の芸術家による名作をモチーフに展開し、緻密な刺しゅうレースやプリント、立体的なモチーフなどを取り入れたデザインで、発売のたびにSNSでも大きな話題を集めてきた。
ブラジャーのカップ部分には、「ポッピンを吹く女」をメインに桜を組み合わせた刺しゅうをアシンメトリーに配置。サイドベルトには、作品に描かれた着物をイメージした格子柄と桜柄のプリントを施し、浮世絵の世界観を繊細に表現した。
機能面ではL字型ワイヤーを採用し、軽やかな着け心地を実現。バストをしっかり寄せ上げながら、ふっくらとした谷間を演出する仕様となっている。
ショーツとソングにも、作品の女性が身にまとう着物の柄をアレンジした格子柄と桜柄を全面プリント。パワーネット素材を使用することで、華やかな見た目と軽やかなはき心地を両立させた。
「巨匠のブラ」の価格は4500円で、サイズはB〜Fカップ、アンダーバストは65、70、75を展開する。ショーツとソングはいずれも2100円で、ショーツはS、M、L、ソングはS／M、M／Lのサイズを用意。カラー名は「歌麿チェック」で、すべて6月17日に発売される。