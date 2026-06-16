音楽プロデューサーの松尾潔氏が16日までにXを更新。自衛隊志願者に関する立憲民主党の古賀千景参院議員の発言について私見を述べた。

松尾氏は「『自衛隊に行く子、経済的に厳しい』立憲・古賀氏が発言、直後に撤回」との見出しが付けられた記事を引用。「自衛隊そのものには懐疑的な立場だ」と前置きした上で、「しかし、その志願者を『経済的に厳しい人たち』と一括りにするような見方には賛同できない」との立場を示した。

古賀氏が自身の発言を撤回し謝罪したことを受け「適切な対応だったと思う」と松尾氏。「だからこそ、この件は『失言』で終わらせず、私たち自身が無意識に抱く階層への偏見を見つめ直す機会にしたい」との思いをつづった。

古賀氏は15日、参議院決算委員会で防衛省の広報活動について質問した際に「自衛隊に行く子どもたちって、経済的に厳しい子どもたちが行く。豊かな子どもたちは自衛隊とかになりません」などと発言。すぐに撤回し、自身のXでも「本日の決算委員会質疑において、私の発言の中に、配慮を欠いた不適切な表現がありました」と言及。「私の問題意識は、当該冊子の内容や、その内容を公費によって広く配布することの妥当性について問うものでした」と真意を説明した上で「しかしながら、その問題意識を表現するにあたり、不適切な例示を含む配慮を欠いた発言をしてしまいました。当該発言につきましては、その場で撤回いたしましたが、関係者の皆様をはじめ、多くの方々に不快な思いをおかけしましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪。「今回のご指摘を真摯に受け止め、今後は発言に細心の注意を払い、信頼回復に努めてまいります」とした。