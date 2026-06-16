エプロン姿のシニア犬が、お肉を見つめながらブルブルと縦揺れ…思わず二度見してしまう動画がInstagramで話題を集めています。



【動画】エプロン姿で、プルプル縦揺れする犬さん

投稿したのは、飼い主の「먹순이 미엘｜犬連れ韓国旅行🇰🇷」さん（@miel1220__）。動画には、13歳のシニア犬・みえるちゃんが、お友だちの膝に前足を乗せた状態で、縦に揺れながら一点を見つめ続ける様子が映っています。



この日、みえるちゃんはテーブルに並んだ料理に興味津々だったそうで、特にお肉が運ばれてくるたびに熱い視線を送っていたといいます。そんな中、動画でみえるちゃんの視線をくぎ付けにしていたのは、飼い主さんが注文した冷麺でした。



その真剣な表情からは、「ひと口だけでも食べてみたい」という気持ちが伝わってくるようだったといいます。



投稿には、「かわい過ぎる」「お目目キラキラ ニコニコでぷるぷるかわいすぎる」「どちらもぬいぐるみに見えてきました」「正直でかわいい！！！」など、悶絶する人たちからのコメントが続々と寄せられています。



東京タワー帰りに立ち寄った“犬OK焼肉店”

話題の動画が撮影されたのは、東京都港区芝大門にある店内犬OKの焼肉店「焼肉529.」。



この日は東京タワーで開催されていたイベント「屋台湾」でランタンを上げた帰りだったそうです。飼い主さんは当時をこう振り返ります。



「友人と『焼肉食べたいね』という話になり、前々から気になっていた“わんこ室内OKの焼肉屋さん”へ行くことになりました」



みえるちゃんは、すでに朝昼夕晩といつものご飯を食べ終えていたそうですが、この日は特別テンションが高かったといいます。



「ずっと立ち上がって、ご飯やお肉に関心を示していました」



実は“自力の震え”ではなかった

動画では、みえるちゃんが激しく震えているようにも見えますが、実は少し違うそうです。



飼い主さんは、「みえるが自発で揺れているのではなく、友人の膝の上に2足で立って、友人が膝を揺らしています」と説明します。



そのうえで、「犬が本来は絶対にしない縦の揺れ」が面白く、動画を撮影したと話してくれました。



確かに、ブルブルと細かく縦揺れしながらも、みえるちゃんの目線だけは真っすぐ。“お肉しか見えていない”ような真剣さがあり、そのギャップが笑いを誘います。



ちなみに、外では要求吠えをほとんどしないみえるちゃんですが、自宅では「ごはん！」と叫ぶこともあるそう。食への情熱はかなり本気のようです。



“真顔のポメラニアン”との温度差も話題に

動画の奥で、冷静すぎる表情を浮かべていたポメラニアン・こぐまちゃんにも注目が集まりました。こぐまちゃんは、飼い主さんの親友の愛犬で8歳。本来は、食べ物を前にすると理性を失うタイプなのだとか。



しかしこの日は、みえるちゃんの勢いに圧倒されたのか、「一歩引いて見ていました（笑）」といいます。



ただ、2匹の関係は“べったり仲良し”というわけではないそうです。



「こぐまは犬が大好きですが、みえるは犬が好きではないので、付かず離れずの距離感です。喧嘩もしょっちゅうで、昨日はみえるがこぐまの毛を食いちぎってました（笑）」



絶妙な距離感もまた、見ている人をクスッとさせています。



13歳シニア犬との暮らし「綺麗なものだけを見て過ごしてほしい」

みえるちゃんは13歳のシニア犬。飼い主さんは健康管理を最優先に考えながら、一緒に旅行やお出かけを楽しんでいるそうです。



投薬や食事管理はもちろん、「少しでも変だと思ったら夜間でも病院へ行く」と話すなど、日頃から体調の変化には細心の注意を払っています。



そんな飼い主さんは、月に1回ほど週末を利用して韓国を訪れており、これまでの渡韓回数は100回以上。愛犬を連れて旅行する際には、なるべく歩かせないようタクシー移動を徹底しているといいます。感じの良い運転手さんに出会うと、次回以降のために名刺をもらうこともあるのだとか。



また、夏場はアイスパックを入れた保冷バッグや携帯扇風機を持参するなど、暑さ対策も欠かしません。シニア犬の体調を第一に考えながら、無理のない範囲で一緒の時間を楽しんでいる様子がうかがえます。



今回の投稿には温かいコメントが多く寄せられました。



「『森進一さんみたい』というコメントが一番笑いました（笑）」



一方で、飼い主さんは「否定的なコメントが一切なく、温かいコメント欄になったことがうれしかった」とも話します。



「みえるには綺麗なものだけを見て過ごしてほしいと思っているので、心が温かくなりました」



なお、動画の後日には、わんこOKの焼鳥店で“わんこ用ささみ”をたっぷり堪能したそうです。お肉を見つめて全力で“ロックオン”する姿からも、13歳とは思えないほどの元気さと食欲、そして愛されっぷりが伝わってきます。



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）