【学生時代は1000人超】3児の母、夫公認のセクシー女優！波乱万丈すぎる半生
「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週日曜深夜2時20分）。6月14日（日）の放送は、「少し特殊なセクシー女優SP！」をお届け！
【動画】学生時代は1000人超！3児の母、夫公認のセクシー女優！波乱万丈すぎる半生
（2025年1月9日放送）
沖縄出身の玉城夏帆(現在33歳)は、夫公認のセクシー女優で、3人の子ども(上2人は前の夫との子)がいる。
早熟で初体験も早かった玉城。学生時代はチェーンメールが流行っており、「会えば関係が持てる」という内容と、彼女の連絡先が書かれたチェーンメールが流出してしまい、1日に3000件のメールが来たそう。
しかし玉城は、メールをチェックして、場所的に会えそうな人と連絡を取ってエッチをしていたとか。
経験人数は学生時代だけで1000人を超えており、多い時は1日で6〜7人と関係を持ったことも。
父子家庭で育ち、毎日家事もしていたことでストレスも溜まっていたのか、玉城は「(その頃は)求められることに快楽を感じていた」と振り返る。
そんな玉城は、20代前半で結婚。2人の子どもを授かるが、結婚生活は長く続かずに離婚。子どもの親権は彼女が持つことに。
玉城は子どもを育てるため、キャバクラや風俗店で勤務。激務が続く中、息抜きで始めたオンラインゲームで現在の夫と知り合い、ゲームをしながらプライベートの話をすることで仲良くなったという。
当時、夫は医療関係の専門学生だったが、交際2年目で玉城との間に子どもを授かったため、専門学校を辞めて沖縄へ。2人は結婚して、夫婦に。
ある日、玉城が働く風俗店に来店したAV関係者に「あなたがやっている行動は、絶対にAVでやった方がいい」とアドバイスされ、その話を聞いた夫にも「それがいいと思う」と言われたことから決意。玉城は、3人の子どもを持つ「人妻セクシー女優」としてデビューした。
番組では、玉城の夫がリモート出演！ 夫は「セクシー女優になると聞いた時」のことについて、「無一文で、自分の体一つで…その姿に感動した」と話す。
玉城同様、父子家庭で育った夫は、親にシングルマザーだった玉城との結婚を伝えて了承してもらい、女優業のことも伝えたそう。
父親は、「体調を崩さないように」、「子どもたちもケアしてあげて」といったアドバイスもしてくれるという。
夫は、主夫として家族を支えており、妻が撮影でエッチをしていることに対して、「（やきもちは）あるかもしれない。心が持っていかれるか持っていかれないか」と冷静なコメント。風俗店のように密室で行うより、現場に人がいるセクシー女優の方が安心だと語った。
さらに、「中にはAVにマイナスなイメージを持つ人もいると思うが、妻を含めて僕が支えられる部分があるなら、（マイナスを）プラスに変えていきたい」とも。
これにはMCの河本準一も「よかったなぁ。いい夫に出会って」と感動していた。
玉城は、現在もセクシー女優として活動。家族5人で幸せに暮らしている。
【動画】学生時代は1000人超！3児の母、夫公認のセクシー女優！波乱万丈すぎる半生
リアル人妻セクシー女優
（2025年1月9日放送）
沖縄出身の玉城夏帆(現在33歳)は、夫公認のセクシー女優で、3人の子ども(上2人は前の夫との子)がいる。
早熟で初体験も早かった玉城。学生時代はチェーンメールが流行っており、「会えば関係が持てる」という内容と、彼女の連絡先が書かれたチェーンメールが流出してしまい、1日に3000件のメールが来たそう。
しかし玉城は、メールをチェックして、場所的に会えそうな人と連絡を取ってエッチをしていたとか。
経験人数は学生時代だけで1000人を超えており、多い時は1日で6〜7人と関係を持ったことも。
父子家庭で育ち、毎日家事もしていたことでストレスも溜まっていたのか、玉城は「(その頃は)求められることに快楽を感じていた」と振り返る。
そんな玉城は、20代前半で結婚。2人の子どもを授かるが、結婚生活は長く続かずに離婚。子どもの親権は彼女が持つことに。
玉城は子どもを育てるため、キャバクラや風俗店で勤務。激務が続く中、息抜きで始めたオンラインゲームで現在の夫と知り合い、ゲームをしながらプライベートの話をすることで仲良くなったという。
ある日、玉城が働く風俗店に来店したAV関係者に「あなたがやっている行動は、絶対にAVでやった方がいい」とアドバイスされ、その話を聞いた夫にも「それがいいと思う」と言われたことから決意。玉城は、3人の子どもを持つ「人妻セクシー女優」としてデビューした。
番組では、玉城の夫がリモート出演！ 夫は「セクシー女優になると聞いた時」のことについて、「無一文で、自分の体一つで…その姿に感動した」と話す。
玉城同様、父子家庭で育った夫は、親にシングルマザーだった玉城との結婚を伝えて了承してもらい、女優業のことも伝えたそう。
父親は、「体調を崩さないように」、「子どもたちもケアしてあげて」といったアドバイスもしてくれるという。
夫は、主夫として家族を支えており、妻が撮影でエッチをしていることに対して、「（やきもちは）あるかもしれない。心が持っていかれるか持っていかれないか」と冷静なコメント。風俗店のように密室で行うより、現場に人がいるセクシー女優の方が安心だと語った。
さらに、「中にはAVにマイナスなイメージを持つ人もいると思うが、妻を含めて僕が支えられる部分があるなら、（マイナスを）プラスに変えていきたい」とも。
これにはMCの河本準一も「よかったなぁ。いい夫に出会って」と感動していた。
玉城は、現在もセクシー女優として活動。家族5人で幸せに暮らしている。