旬の味覚さくらんぼを全国に届けようと、郵便局も今、発送作業に追われています。

今年はさくらんぼの収穫量が増えたことで、さくらんぼゆうパック取り扱いは、前の年に比べ２割ほど増える見込みだということです。

【写真を見る】旬の味覚を全国へ さくらんぼの発送作業がピークに 収穫量3年ぶりに1万トン超え、郵便局の取り扱いも2割増に（山形市）

真っ赤な宝石ともいわれる山形の特産品、さくらんぼ。

山形市の山形南郵便局では、さくらんぼを全国各地に届けるさくらんぼゆうパックの取り扱いが最盛期を迎えています。

今年はさくらんぼの生育に合わせ、発送のピークも例年より数日早まっているということです。

■収穫量３年ぶり１万トン超え 郵便局取り扱いも増加

また今年はさくらんぼの収穫量が３年ぶりに１万トンを超えることが見込まれていて、南郵便局で取り扱うさくらんぼゆうパックも前の年に比べ２割ほど増え３２万４０００個ほどを見込んでいるということです。

山形南郵便局 郵便部 大沼晃 副部長「生産者が手塩にかけて育てたさくらんぼですので、郵便局としましては、丁寧な取り扱いを心掛けまして、（全国に）お届けさせていただきたいと思っています」

発送のピークは、来週末までで、きのう仕分けされたさくらんぼゆうパックは主に関東地方に発送され、早いものではきょう到着するということです。