きょう開会した山形県議会6月定例会で、吉村美栄子知事は、県内で相次ぐクマの出没と被害について「県民の安全確保を最優先に強い緊張感をもって対応していく」とする考えを示しました。

これは、きょう開会した県議会6月定例会で吉村知事が述べたものです。今年は酒田市で男性がクマに襲われ死亡するなどクマによる人身被害が相次いでいて、危機感を示した形です。

■過去最悪のペース

県内の今年のクマの目撃件数は400件を超えていて、年間で過去最多となった去年を上回るペースで推移しているということです。

知事はこれまでの県の取り組みと今後の対策について、去年の大量出没という深刻な状況を受け、「山形県版クマ被害対策パッケージ」をとりまとめ、総合的に対策を強化してきたと説明しました。

迅速な情報提供と注意喚起の面では、春に目撃情報発信アプリの運用を開始したほか、5月には県民に対し、趣味としての山菜採りをできるだけ控えるよう呼びかけを行ったとしています。

■「予断を許さない状況」

吉村知事は「夏から秋にかけても人里周辺への出没リスクが高まる可能性があるため、予断を許さない状況にある」とした上で、現在市町村や関係機関の意見を聞きながら、より効果的な注意・警戒情報の発出や対応のあり方について検討を進めているとしました。

また、市街地への出没抑制対策として、クマの通り道となる河川の藪の刈払いや、地域における柿の木などの不要果樹伐採への支援を通して、市街地への出没抑制を進める方針を示しました。

■クマ対策に補助

今回の県議会には、これらの取り組みに対する補助を大幅に増額する補正予算案も提出するとしました。さらに緊急時の体制整備として、時期を3月に前倒しして春季捕獲を実施したほか、市町村と連携した緊急銃猟の体制整備に向けた訓練を行うとしています。

吉村知事は引き続き、政府や市町村、関係機関と連携しながら、県民の安全・安心の確保を最優先に、緊張感をもって対応していくと強調し、クマ被害防止へ向けた決意を示しました。

6月定例会に出される補正予算案は、クマ対策、中東情勢対策、物価高対策などを含めて54億6900万円。今後の知事の手腕が問われます。