一緒にお酒を飲みたい女子プロ4位は「二口くらいで顔が真っ赤になっちゃう」選手
雑誌『ALBA』の読者に向けて「一緒にお酒を飲みたい女子プロは？」というアンケートを実施。多くのコメントが寄せられた中、4位に選ばれたのは実はお酒をあまり飲めないという河本結だ。
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【4位】河本結4位にランクインしたのは、「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」でメジャー初制覇を飾り、「リゾートトラスト レディス」でも優勝した河本結。第1回のアンケートでは9位だったので、大きくジャンプアップしたかたちだ。「お酒が好きそうなイメージ」とのコメントが寄せられたが、意外にも「お酒はほとんど飲めないんです」と、過去のインタビューで明かしており、お酒の席でもだいたいウーロン茶かジンジャーエールだという。「日体大の人は強いと思われるかもしれませんが（笑）、私は二口くらいで顔が真っ赤になります。そして眠くなっちゃいますね」と、飲み会エピソードも披露している。とはいえ、ファンサービスの高さに定評のある河本。「明るいしギャラリーを楽しませるから」「可愛いし、笑顔も素敵」「面白い話をいっぱい聞けそう」「人柄が良くて応援しているから」と、飲み会を盛り上げてくれそうなホスピタリティ力の高さが評価されたようだ。◇ ◇ ◇居酒屋の看板娘もランクイン！→関連記事で【「一緒にお酒を飲みたい女子プロ」ランキング！ 渋野日向子に吉田鈴……話し上手で聞き上手なムードメーカーは誰だ？】を掲載中
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