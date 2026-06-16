中学生の部活動を地域のクラブ活動へ移すいわゆる「地域移行」について県教育委員会はガイドラインの素案を示しました。



学校の部活動と同じように教育的意義などを重視するクラブを「認定地域クラブ」として市町が認定する方針です。



少子化や教員の働き方改革などを背景に中学校の部活動を地域のクラブ活動に移す動きが全国で進められています。



去年12月、国が新たなガイドラインを策定したことを受け、県も独自のガイドラインづくりを進めています。





県教育委員会会議で示された素案では今年度から2031年度までに休日の部活動は原則、地域展開を目指すとしています。また、学校の部活動と同じように、教育的な役割を重視する団体を「認定地域クラブ」として市町が認定するとしています。認定の条件として学校の部活動が担ってきた教育的な役割を引き継ぐことや参加費をできるだけ低く抑えること。学校などと連携して活動することなどが挙げられています。競技力向上を目指す団体と区別し学校の部活動に近い役割の団体を明確にする狙いです。なお、これまで使ってきた部活動の「地域移行」という表現を「地域展開」に改めています。今後、パブリックコメントなどで意見を募り、ことし10月の策定を目指します。