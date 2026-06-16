渋野日向子、古江彩佳ら4人が1000万円超獲得 1位はすでに8億円突破【米国女子賞金ランキング】
米国女子ツアー唯一のダブルス戦「ダウ選手権」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。
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今大会で二人そろって初優勝を果たしたジーナ・キムとヤナ・ウィルソン（ともに米国）が40万1836ドル（約6435万円）ずつを獲得。それぞれ118→37位、101位→30位にランクアップした。日本勢最上位となる5位タイに入った渋野日向子&勝みなみチームと古江彩佳&西村優菜チームは4人がそれぞれ6万6542ドル（約1065万円）を上積み。渋野は通算28万2816ドル（約4530万円）で63→56位。勝は通算58万4265ドル（約9359万円）で27→23位。古江が通算35万6549ドル（約5710万円）で51→46位、西村が通算11万7010ドル（約1874万円）で125→100位に上がった。日本勢トップは79万7827ドル（約1億2780万円）で山下美夢有。畑岡奈紗が18位、岩井明愛が22位、岩井千怜が25位。竹田麗央（40位）、原英莉花（48位）、吉田優利（63位）と続いている。ランキング1位はネリー・コルダ（米国）がキープ。すでに通算54万5689ドル（約8億6570万円）に到達している。2位にイン・ルオニン（中国）、3位にハナ・グリーン（オーストラリア）がつける。
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