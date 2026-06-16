「下半身リード」はもう古い？ プロコーチも驚いた竹田麗央の最新フェード打ちを解説
米女子ツアーで2勝を挙げ、メジャー制覇も期待される竹田麗央。フェードヒッターである彼女の「飛んで曲がらないスイング」を、プロコーチの阿河徹が分析。我々アマチュアが参考にしたいポイントも教えてもらった。
【連続写真】上体を開きながら下半身と一緒に回転 竹田のフェードスイング
◇ ◇ ◇僕らがゴルフを始めた頃とは異なる体の使い方で、大きな飛距離を生み出しています。改めてスイングを見ると、その動きには驚かされます。切り返しから体全体を高速で回転させながら、右腕を体の前に下ろしているのです。以前は、上体を右に向けたまま下半身から切り返し、上体を開かないことがセオリーとされていました。そして、作ったタメを一気にリリースすることでボールをつかまえていたのです。しかし彼女の場合は、下半身から動き出し、上半身を時間差で戻すのではありません。切り返しから体全体が一気に回転していきます。腕の動きだけを見ると、アウトサイド・イン軌道で振っているようにも見えるため驚かされます。この動きは腕の力を最も発揮しやすく、ヘッドスピードも上げやすい反面、クラブはアウトサイド・イン軌道になりやすくなります。しかし彼女は、右腕を外旋させながらインパクトに向かって右肩を下げることで、インサイドから下りる軌道を作り出しているのです。この体の使い方は、現代の高MOIヘッドとの相性も良く、今後さらに注目されるスイングだと思います。まさに現代的なスイングといえるでしょう。腕はアウトサイド・イン方向に、上から下へ振られているため、前傾はより深くなりやすいですね。ダウンスイング以降に頭がボール方向へ下がっているのが、その証拠。手元も低い位置を通るため、ミート率が高まりやすくなります。強い体幹と高い柔軟性があってこそ実現できるスイングです。昔のセオリーのようなタメを作ってからリリースするスイングは、タイミングがズレやすいデメリットがあります。しかも高MOIヘッドでは、開いたフェースを戻す動きの再現性が低くなりやすい。だからこそ、竹田選手のスイングは非常に効率的だといえるのです。■竹田麗央たけだ・りお／2003年生まれ、熊本県出身。圧倒的な飛距離を武器に2024年は8勝を挙げて年間女王に輝く。翌年から米ツアーに参戦し、シーズン序盤の「ブルーベイLPGA」で米ツアー2勝目を飾った。ヤマエグループHD所属。■解説：阿河 徹あが・とおる／1976年生まれ。藤本佳則や塩見好輝ら数多くのツアープロを指導。現在は東京都の井山ゴルフ練習場でアマチュア向けのレッスンを行っている。古今東西のスタープレーヤーのスイングに精通するレッスンプロ。◇ ◇ ◇●山下美夢有のショットを詳細分析！ 関連記事『山下美夢有のようにフェースをボールに向けたまま上げる これが最も簡単なスライス対策』を読めば、その秘密が分かる
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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