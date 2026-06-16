橋本環奈『アイカツ！アンコール』パートナー就任 優美なドレスで全身ビジュアル解禁
俳優の橋本環奈が、データカードダス『アイカツ！アンコール』のレジェンドコラボパートナーに就任した。さらに、橋本が起用された『アイカツ！アンコール』の新キービジュアルが公開された。
【写真】優美なドレス姿！公開された橋本環奈『アイカツ！』全身ビジュアル
橋本は、2014年にもデータカードダス『アイカツ！』にてスペシャルコラボパートナーを担当し、コラボパートナーとしては2回目の就任。今回公開したキービジュアルでは、鮮やかなレッドドレスと燦然と輝くゴールドのティアラを身にまとい、手にはアイカツ！カードを持った、優美な「橋本環奈」を見ることができる。橋本とのコラボレーションの詳細内容については後日発表される。
『アイカツ！』は、2012年にデータカードダスとテレビ放送が始まった、トップアイドルを目指してアイドル活動(＝アイカツ！)に励む少女たちを描いた「アイカツ！シリーズ」。これまでに『アイカツ！』『アイカツスターズ！』『アイカツフレンズ！』『アイカツオンパレード！』『アイカツプラネット！』とシリーズ展開されている。
「アイカツ！シリーズ」10周年を迎えた2023年には、劇場映画『アイカツ！ 10th STORY 〜未来へのSTARWAY〜』公開、翌年には『アイカツアカデミー！』配信など、テレビ番組、映画、ライブ公演、配信、データカードダス、玩具、アパレル、雑貨などクロスメディアで発信し人気を博している。2026年10月『アイカツ！アンコール』としてデータカードダスが再始動決定。それに合わせ、テレビアニメ『アイカツ！』のアンコール放送など、今後も多様なメディアを通じた“オールアイカツ！”展開がされている。
【写真】優美なドレス姿！公開された橋本環奈『アイカツ！』全身ビジュアル
橋本は、2014年にもデータカードダス『アイカツ！』にてスペシャルコラボパートナーを担当し、コラボパートナーとしては2回目の就任。今回公開したキービジュアルでは、鮮やかなレッドドレスと燦然と輝くゴールドのティアラを身にまとい、手にはアイカツ！カードを持った、優美な「橋本環奈」を見ることができる。橋本とのコラボレーションの詳細内容については後日発表される。
「アイカツ！シリーズ」10周年を迎えた2023年には、劇場映画『アイカツ！ 10th STORY 〜未来へのSTARWAY〜』公開、翌年には『アイカツアカデミー！』配信など、テレビ番組、映画、ライブ公演、配信、データカードダス、玩具、アパレル、雑貨などクロスメディアで発信し人気を博している。2026年10月『アイカツ！アンコール』としてデータカードダスが再始動決定。それに合わせ、テレビアニメ『アイカツ！』のアンコール放送など、今後も多様なメディアを通じた“オールアイカツ！”展開がされている。