【サッカーW杯】次のチュニジア戦はいつ？日程・放送局まとめ 豪華なゲストも参加
サッカー「FIFA ワールドカップ 2026」北中米大会で日本時間15日、サッカー日本代表が初戦を迎え、オランダと2対2で引き分けた。NHK総合やDAZNで放送されたが、次のチュニジア戦は21日午後1時にキックオフで、試合の様子は日本テレビ系、NHK BS、DAZNで放送される。
【動画】本田圭佑の名実況（笑）気持ちが良い！オランダ戦のゴールシーン
日本テレビでは、解説は本田圭佑(日本戦スペシャルアンバサダー)、現地スタジオは槙野智章(藤枝MYFC監督/18年ロシア大会代表)、井桁弘恵(Going!ワールドカップスペシャルキャスター)、リポート解説は柿谷曜一朗(14年ブラジル大会代表)、実況は山本紘之、スタジオ解説は松井大輔(10年南アフリカ大会代表)が担当。
そして日テレ系スペシャルナビゲーターの竹内涼真、ゲストに陣内智則、丸山桂里奈が参加する。
NHK BSでは、現地解説は森岡隆三、林陵平、現地実況は下境秀幸、現地アナウンサーは西阪太志、スタジオ解説は福西崇史、佐藤寿人、田中マルクス闘莉王、スタジオアナウンサーは鳥山圭輔、浅田春奈が務める。
DAZNでは、解説を内田篤人、安田理大、久保裕也、ゲストは井口浩之(ウエストランド)、影山優佳、実況は桑原学、進行は野村明弘が担当する。
なお、3戦目のスウェーデン戦は、26日午前8時にキックオフで、NHK総合、DAZNで放送される。
【動画】本田圭佑の名実況（笑）気持ちが良い！オランダ戦のゴールシーン
日本テレビでは、解説は本田圭佑(日本戦スペシャルアンバサダー)、現地スタジオは槙野智章(藤枝MYFC監督/18年ロシア大会代表)、井桁弘恵(Going!ワールドカップスペシャルキャスター)、リポート解説は柿谷曜一朗(14年ブラジル大会代表)、実況は山本紘之、スタジオ解説は松井大輔(10年南アフリカ大会代表)が担当。
NHK BSでは、現地解説は森岡隆三、林陵平、現地実況は下境秀幸、現地アナウンサーは西阪太志、スタジオ解説は福西崇史、佐藤寿人、田中マルクス闘莉王、スタジオアナウンサーは鳥山圭輔、浅田春奈が務める。
DAZNでは、解説を内田篤人、安田理大、久保裕也、ゲストは井口浩之(ウエストランド)、影山優佳、実況は桑原学、進行は野村明弘が担当する。
なお、3戦目のスウェーデン戦は、26日午前8時にキックオフで、NHK総合、DAZNで放送される。