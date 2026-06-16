キム・ドンヒ、来日ファンミーティング開催決定 お見送りハイタッチ会も 『梨泰院クラス』『SKYキャッスル』など出演
韓国ドラマ『梨泰院クラス』『SKYキャッスル〜上流階級の妻たち〜』に出演する俳優キム・ドンヒが、7月25日に日本ファンミーティングを開催することが決定した。
【画像】『梨泰院クラス』『SKYキャッスル』にも出演したキム・ドンヒ
キム・ドンヒは、2018年、ウェブドラマ『A-TEEN』でデビューし、19年には日本でも話題となり何度も再放送されている『SKYキャッスル〜上流階級の妻たち〜』、同年好評に付き続編が制作された『A-TEEN2』、過去に韓国ブランド大賞ライジングスター部門を受賞した若手注目株のひとりとして注目された。
そして20年、何といってもキム・ドンヒの名前を押し上げたのは社会現象にもなり、海外からロケ地巡礼に訪れるファンも後を絶たないあの『梨泰院クラス』への出演を経て、Netflixシリーズ『人間レッスン』など数々の話題作に出演した。
そんなキム・ドンヒが、待望の日本ファンミーティングを開催。ノーブルな雰囲気を纏（まと）い、繊細な演技力と存在感で多くの人々を魅了してきたキム・ドンヒが、日本のファンと特別な時間を過ごす。
ファンミーティングタイトルの「Dear, Again」には、「大切な皆さんと再び会い、新しい思い出を一緒に作っていきたい」という想いが込められている。
ここでしか聞くことのできないトークやゲームコーナーをはじめ、キム・ドンヒの素顔や魅力をより近くで感じられる特別な時間となる予定となっている。
■『2026 KIM DONG HEE TOKYO FANMEETING ‘Dear, Again’』概要
日時：7月25日（土）
1部：午後1時30分開場／午後2時開演
2部：午後5時30分開場／午後6時開演
会場：東京・浅草橋ヒューリックホール
チケット：全席指定
・プレミアムシート：1万5400円（税込・特典付き）
※前方座席、お見送りハイタッチ会参加付き
・一般指定席：1万2100円（税込）
【画像】『梨泰院クラス』『SKYキャッスル』にも出演したキム・ドンヒ
キム・ドンヒは、2018年、ウェブドラマ『A-TEEN』でデビューし、19年には日本でも話題となり何度も再放送されている『SKYキャッスル〜上流階級の妻たち〜』、同年好評に付き続編が制作された『A-TEEN2』、過去に韓国ブランド大賞ライジングスター部門を受賞した若手注目株のひとりとして注目された。
そんなキム・ドンヒが、待望の日本ファンミーティングを開催。ノーブルな雰囲気を纏（まと）い、繊細な演技力と存在感で多くの人々を魅了してきたキム・ドンヒが、日本のファンと特別な時間を過ごす。
ファンミーティングタイトルの「Dear, Again」には、「大切な皆さんと再び会い、新しい思い出を一緒に作っていきたい」という想いが込められている。
ここでしか聞くことのできないトークやゲームコーナーをはじめ、キム・ドンヒの素顔や魅力をより近くで感じられる特別な時間となる予定となっている。
■『2026 KIM DONG HEE TOKYO FANMEETING ‘Dear, Again’』概要
日時：7月25日（土）
1部：午後1時30分開場／午後2時開演
2部：午後5時30分開場／午後6時開演
会場：東京・浅草橋ヒューリックホール
チケット：全席指定
・プレミアムシート：1万5400円（税込・特典付き）
※前方座席、お見送りハイタッチ会参加付き
・一般指定席：1万2100円（税込）