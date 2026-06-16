１５日に放送されたフジ・カンテレ系ドラマ「銀河の一票」では、とし子ママが入所する施設の介護士・大樹（伊能昌幸）が大活躍。あまりの活躍っぷりにネットは「ちょっと怖い」の声が上がった。

この日の「銀河の一票」では、あかり（野呂佳代）が告示日の前日にとし子ママ（木野花）に玉子サンドを届けにいく。パンフレットを見せると、それを見ていた介護士の大樹が「あ、そっか。明日ですね」と声を掛け「俺、もうすぐあがりで、明日休みなんで、何か手伝うことあれば」と茉莉（黒木華）に言う。

もちろん茉莉は大歓迎。大樹は早速、選挙事務所で、立候補届出の手続きを任される。この受付順でポスターの貼る位置が決まるといい、これはくじ運が命運を握る。商店街の福引きで「テレビとプリンターを当てた実績がある」という北斗と、大樹が任されることになった。

この手続きの説明を受けている間に、大樹はボランティアがあと２００人足りないことを聞きつけ「集めましょうか？あと２００人ですよね」とサラリ。「いける？」と聞かれ「あ、全然」というと、あっという間に２００人を召集。蛍（シシド・カフカ）は「あの子、何者なの？」と驚き、茉莉は「介護士さん…」というのが精いっぱい。

さらに運命のくじ引きでは、ど真ん中の「５」を引き当てた流星の秘書・昴（倉悠貴）へ「これ譲ってもらえませんか」と言い出すなど、怖い物なしの度胸も見せる。

大樹は本当にただの介護士なのか？ネットでも「もしかして、介護士の相良大樹さんって、裏家業もやってたりするんじゃないのかな」「あの介護士さんはちょっと怖いよ」「あの介護士さん、おそらくそれだけでは食っていけない職業の人かもね。たとえばプロレスラーで介護士とか」「介護士さんの素性って言った？べたに、元暴走族の総長とか」「介護士の彼は一体何者！？」など、この日一番の注目を集めていた。

演じる伊能はＨＰによると熊本県出身の３０歳。京都造形大映画学科卒で特技はボクシング、キックボクシング。映画「ヘルドッグス」などに出演している。