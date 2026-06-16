サッカー元日本代表の前園真聖氏、森岡隆三氏、井原正巳氏、太田宏介が１６日までに公開されたユーチューブチャンネル「おじさんだけど、遊んでもいいですか？」に出演。北中米Ｗ杯を戦う森保ジャパンの今後を占った。

日本はグループＦで、オランダ、チュニジア、スウェーデンと同組。１５日のオランダ戦は２―２の引き分けに終わった。

４者が思わず「イヤだな〜」と声を漏らしたのは、２６日に対戦するスウェーデン。森岡氏は「やりづらい。昔、壮行試合で１回やって、あの時はラーションがいましたが、しっかりとした攻撃持っているチーム」と形容。続けて「ここ（Ｗ杯）に上がってきた経緯が特殊じゃないですか。欧州プレーオフを勝ち抜いて上がってきた。士気は上がっている」と語った。

ＦＷ陣にはギェケレシュ（アーセナル）、イサク（リバプール）、エランガ（ニューカッスル）といったタレントも擁する。

森岡氏は「３戦目で（日本が）勝ち点３を取らないといけない状況はイヤ。なんか得体の知れない感じがあるなぁ」と吐露。

太田氏は「スウェーデンはほとんどボールを持たない。ここ最近の試合でもボール保持率３０％〜４０％くらい。うしろで構えてロングボール１本でギェケレシュだったり、個人で点を取れる。個のクオリティーがズバ抜けてる」と評した。

井原氏も「１番やりにくい相手。シンプルにやってくる相手が今の日本にとって１番イヤ。ロングボールをボンボン蹴られて、それを徹底されたら…。前からプレスもできない。つないでくれた方がやりやすい。パワープレイをやられると、押し込まれたりするんじゃないかなぁ」と同意した。



前園氏は改めてスウェーデン戦までの勝ち点の重要性を強調。「タレントもいる。３戦目で勝たないといけない状況は本当に怖い」と述べた。