テクニカルポイント ドル円 １０日移動平均銭前後での推移
テクニカルポイント ドル円 １０日移動平均銭前後での推移
161.81 エンベロープ1%上限（10日間）
160.78 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
160.21 10日移動平均
160.11 現値
160.09 一目均衡表・転換線
159.72 21日移動平均
158.69 一目均衡表・基準線
158.65 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
158.60 エンベロープ1%下限（10日間）
158.02 100日移動平均
157.88 一目均衡表・雲（上下限一致）
155.91 200日移動平均
１０日移動平均線近傍での推移。落ち着いた動きが続いている。
161.81 エンベロープ1%上限（10日間）
160.78 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
160.21 10日移動平均
160.11 現値
160.09 一目均衡表・転換線
159.72 21日移動平均
158.69 一目均衡表・基準線
158.65 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
158.60 エンベロープ1%下限（10日間）
158.02 100日移動平均
157.88 一目均衡表・雲（上下限一致）
155.91 200日移動平均
１０日移動平均線近傍での推移。落ち着いた動きが続いている。