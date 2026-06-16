テクニカルポイント ドル円 １０日移動平均銭前後での推移 テクニカルポイント ドル円 １０日移動平均銭前後での推移

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テクニカルポイント ドル円 １０日移動平均銭前後での推移



161.81 エンベロープ1%上限（10日間）

160.78 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

160.21 10日移動平均

160.11 現値

160.09 一目均衡表・転換線

159.72 21日移動平均

158.69 一目均衡表・基準線

158.65 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

158.60 エンベロープ1%下限（10日間）

158.02 100日移動平均

157.88 一目均衡表・雲（上下限一致）

155.91 200日移動平均



１０日移動平均線近傍での推移。落ち着いた動きが続いている。

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