テクニカルポイント　ドル円　１０日移動平均銭前後での推移

161.81　エンベロープ1%上限（10日間）
160.78　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
160.21　10日移動平均
160.11　現値
160.09　一目均衡表・転換線
159.72　21日移動平均
158.69　一目均衡表・基準線
158.65　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
158.60　エンベロープ1%下限（10日間）
158.02　100日移動平均
157.88　一目均衡表・雲（上下限一致）
155.91　200日移動平均

　１０日移動平均線近傍での推移。落ち着いた動きが続いている。