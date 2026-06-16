１４日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に俳優の賀来賢人が出演。占い師の彌彌告（みみこ）さんが賀来を占った。

彌彌告さんが占い結果から「（恋愛や結婚を）そこまで重視してなかったりとか、優先順位が高くなかったりとかっていうことになる」と話すと、賀来は不安そうに「大丈夫ですか？これオンエアしても」と反応。

彌彌告さんは「大丈夫です」と返事をした後、「家庭内でいかにコミュニケーションをとっているかっていうのが家族円満のカギになる。常に何かを奥さんと一緒にお話をしているとか、相談をしているとか。ディスカッションがすごくキー」と説明した。

さらに「で、思ったことがすぐに顔とか体の動きに出やすい賀来さんなんで。微妙な癖を奥様見破っている」と彌彌告さんが言うと、賀来は「そうなんです」としみじみ。「先回りしてくれる人を奥さんにしたはず」とも言われると「全てにおいて。握られています」と明かした。

「だから気持ちも楽なうえに相談もしやすいので、ベストコンディションでいられるのは、この基盤をしっかり守ってくれる奥様がいるから」とも説明されると、賀来は「これはいい放送回ですね！完璧！」とうれしそうに反応した。

スタッフから「先回りされてる？」と質問されると「もう全部ですよ、最初っからそう。僕がずっとついて行っただけです。だから結構重大な決断の時とかも、妻に相談したときの返しみたいなのがやっぱりいまだに残ってる。秀逸なんですよ、的確」と妻の榮倉奈々をベタ褒めした。