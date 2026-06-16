◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＧ組 イラン２―２ニュージーランド（１５日、ロサンゼルス競技場）

ＦＩＦＡランク２０位のイラン代表は、同８５位のニュージーランド代表と対戦。前半７分に先制を許したものの、同３２分にＤＦレザイアンのゴールで同点に追いついた。さらに後半９分に再びリードを許したものの、同１９分、クロスにＭＦモヘビが頭で合わせて同点ゴール。終盤もゴールに迫ったが、引き分けのまま試合終了となった。

イランは中東情勢の悪化から参加可否が取り沙汰される上に、ベースキャンプ地も米・ツーソンの予定からサンディエゴの南に位置するメキシコのティファナに変更した。また経験豊富なＦＷアズムンが「不適切な言動」で代表を追放されたと国内メディアが報じるなど、ピッチ外が騒がしい。サッカーに集中できる環境が整うかが最大の焦点と言われている中で、勝ち点を手にした。

今大会には、アジア地区から８チームが出場。この日までに６チームが登場し、２勝４分けと大健闘している。

韓国 ２〇１ チェコ

カタール １△１ スイス

オーストラリア ２〇０ トルコ

日本 ２△２ オランダ

サウジアラビア １△１ ウルグアイ

イラン ２△２ ニュージーランド

今大会から出場枠が、３２から４８チームに拡大。拡大の議論では「４・５」から「８・５枠」に広がるアジア勢の実力が、試合の質に与える影響を懸念されたが、今のところ好結果を残している。

アジア勢でこれから登場するのは２チーム。日本時間１７日にヨルダンがオーストリアと、同１８日にウズベキスタンがコロンビアと初戦を迎える。