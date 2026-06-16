◇W杯北中米大会1次リーグG組 ニュージーランド 2―2 イラン（2026年6月15日 ロサンゼルス）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグG組のニュージーランド―イランが15日（日本時間16日）、ロサンゼルス競技場（ソフィスタジム）で行われ、4大会ぶり出場のニュージーランドは2―2（前半1―1）で引き分けてW杯初勝利を逃した。

開始7分、敵陣でFWウッドが2度のポストプレーでボールを収め、パスを受けたMFジャストが決める理想的な形で先制。米国入国などをのゴタゴタを抱えて大会に突入したイランを相手に、前半はボール支配率で上回って優位に進めた。

1―1と追いつかれて迎えた後半10分にも、ドリブルで切り込んだジャストがウッドからのリターンパスを叩き込んで勝ち越し。しかし、同19分に再び追いつかれると、イランの猛攻に耐える展開を強いられた。

ニュージーランドはW杯に初出場した1982年スペイン大会は3戦全敗。2010年南アフリカ大会は3引き分けで、史上初めて無敗で1次リーグ敗退の無念を味わった。今大会はオセアニアに割り振られた出場枠を順当に獲得しての出場。初勝利を目指して21日（同22日）にエジプト、26日（同27日）にベルギーと対戦する。