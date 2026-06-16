◇W杯北中米大会1次リーグG組 イラン 2―2 ニュージーランド（2026年6月15日 ロサンゼルス）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグG組の第1戦が15日（日本時間16日）に行われ、イラン（FIFAランク20位）が米西部カリフォルニア州ロサンゼルスでニュージーランド（同85位）との初戦に臨んだ。2度リードを奪われながら追いつく執念を見せ、試合は2―2で引き分けた。第4審判は日本の荒木友輔氏が務めた。

4大会連続7度目の出場。先発の約半数の6人は戦争の影響で2月以降、クラブでの実戦機会がなかった国内組が占めた。GKと最終ラインの4人全員はその国内組で、開始7分に失点した。

その後も押し込まれる時間が続いたが、同23分には自陣からドリブルで駆け上がったオリンピアコス（ギリシャ）所属のエース、タレミの右足シュートが右ポストを直撃。ゴールまであと一歩に迫った。

飲水タイム「ハイドレーションブレーク」後に攻勢を強めると、同32分に追いつく。DFレザイアンの右サイドからのパスを起点に中央で縦につなぐと、最後はFWモガンルーのシュートのこぼれ球をゴール前に走り込んだレザイアンが右足アウトサイドで押し込んで試合を振り出しに戻した。

後半9分に再び失点したが、同19分に追いついた。サイドチェンジから右サイドのレザイアンが中央へ浮き球のクロス。MFモヘビが頭でゴール左に押し込んだ。フーラドに在籍する国内組のレザイアンは、試合勘を保ち続けることが難しかった状況で1得点1アシストと結果を残した。

戦争状態にあった米国とイランは直前に戦闘終結に向けた覚書に同意。それでも出場国の中で最も多いハンデは変わらない。当初の活動拠点は米アリゾナ州を予定も、米国側が長期滞在を望まずメキシコ北西部の国境の街ティフアナに変更。同行予定だった一部の関係者のビザ申請も却下され、前日の移動にも約5時間を要した。

試合後も当日中に米国を離れなければならない。1次リーグ3試合はいずれも米国が会場で、21日の第2戦ベルギー戦も今回と同じ会場。過密日程は続く。26日にはエジプト戦が米西部ワシントン州シアトルで予定されている。

複数の海外メディアによると、イラン国外最大規模のイラン人コミュニティがあるロサンゼルスでは、試合前から300〜500人が集い、会場外で反イラン政府を訴えるプラカードなどを掲げながら抗議活動。会場内でも反体制派が抗議活動で使用する旧国旗を掲げる人がいたという。国歌斉唱時には歓声にブーイングもまじった。

イランのドンヤマリ・スポーツ相は試合会場で同国の政府に敵対する動きがあった場合はプレーの中断など試合をボイコットする考えを事前に示していたが、試合は滞りなく進行した。FIFAのインファンティノ会長も現地で観戦した。