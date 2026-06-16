6月10日（水）放送の「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で、MCのDAIGOが2歳の長男が“寝てるとき”のかわいらしい様子を明かした。

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この日のテーマは「豆乳を料理に」。豆乳を白みそと合わせて濃厚まろやかスープに仕立てた「豚肉と春菊の豆乳スープ」を辻調理師専門学校の川粼元太先生から教わった。

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豚肉に春菊、まいたけ、長ねぎと具だくさんでうれしい“食べるスープ”。調理では、まいたけの香ばしさを引き出すコツを川粼先生が伝授した。まずはフライパンに油を引かず、塩をふって煎り焼くのがポイント。水分が多いきのこは、最初にこうして水分を出してやり、それから油を加えて炒めることで、水っぽさを抑えた「香ばしい」仕上がりになるという。

【動画】DAIGOによると「わが家にもたくさんあります」という“豆乳”。「“朝に豆乳飲むのがいい”と妻も言ってました」と奥さまの美しさの秘密もチラリ!?

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水分がしっかりと飛んでいることを見極めるサインは「きのこから音がしてきます」と先生。たしかに、ヘラなどで軽く押さえると「キュー」というかすかな音が聞こえてきた。

まいたけが発する「キュー」にすかさず反応したのはDAIGO。どうやら、自宅でよく耳にする音が浮かんだようで「うちの下の息子が寝てるとき、たまに“キュー”っていってますけど。その“キュー”と同じですか？」とニッコリ。これに「同じです」と即答した先生も「あの、鼻から聞こえてくる感じの」と笑顔を見せた。

子どもの寝息に交じるかわいい「キュー」を思い出し、デレデレが止まらない2人のパパに視聴者もほっこり。SNSには「きのこを炒める時のキュー＝内藤家の息子さんの寝息のキュー」「キノコを炒める時に絶対思い出す→キューww」などの反応が寄せられていた。

（※レシピ）

豚肉と春菊の豆乳スープ

＜材料（2人分）＞

豚バラ肉（しゃぶしゃぶ用） 100g

春菊 70g

まいたけ 70g

長ねぎ 1/3本

塩 ふたつまみ

にんにく（みじん切り） 小さじ2

豆板醤（トウバンジャン） 小さじ1/2

サラダ油 小さじ2

ラー油 小さじ1

【☆煮込み調味料】

酒 大さじ1

白みそ 大さじ2

水 100ml

豆乳（無調整） 300ml

しょうゆ 小さじ2

塩 小さじ1/4

こしょう 適量

＜作り方＞

（1）春菊は7cm長さに切り、長ねぎは縦半分に切って斜め細切りにし、まいたけは食べやすい大きさにほぐす。

（2）豚バラ肉は7cm長さに切る。

（3）フライパンを熱し、まいたけを加えて塩ふたつまみをふって中火で炒め、表面に水分が出てきたら端に寄せて火を止め、サラダ油、にんにくのみじん切り、豆板醤、長ねぎを加えて炒める。

（4）煮込み調味料の酒、白みそ、水を少量ずつ加えてみそを溶かして中火にかけ、煮立ってきたら（2）を加えて火を通す。

（5）（4）に豆乳、しょうゆ、塩、こしょうを加えて沸騰直前まで沸かし、春菊を加えて火を通す。

（6）器に盛り、ラー油を加える。

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【TVer】レシピ動画はこちら

なお、「豚肉と春菊の豆乳スープ」の調理の様子は、6月10日料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で放送された。