■これまでのあらすじ

妻が息子の水イボが増えたと言うと、義母は「だと思ったわ」とじゃがいもを取り出した。そして得意げにすりおろし出し、息子の肌にぬりぬり。「先生に聞いたら水イボはじゃがいものすりおろしを塗るといいって」と言うが、先生って誰!?



「病院に行かずに自然の力で治す方がいい」とお義母さんは言います。でも、私は病気はお医者さんに任せたいんです。だって、ふつうに考えて、じゃがいものすりおろしを塗って水イボが治るわけないじゃないですか？ 子どもの弱い肌に刺激を与えたらどうするんですか？

何を言っても、お義母さんに私の声は届きませんでした。そこへ夫が帰って来ると、涙目で「瑠璃子さんに怒られちゃって」と私を悪者にするお義母さん…。夫も夫で、おもしろがって「一回やってみればいいじゃん」って、どこまで他人事なの！ 私たちの子どものことなんだよ！お義母さんが被害者ぶって帰って行くと、夫は「聞き流してうまくやってよ」と面倒くさそうにぼやいていました。ちょっともう、私は夫のこともムリかもしれません…。

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:まりお、脚本:ウーマンエキサイト編集部(ウーマンエキサイト編集部)