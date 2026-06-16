3月引退の元アイドル“人生初”の就職”を報告 正社員として入社「新しい夢ができました」
今年3月に解散したアイドルグループ・＃ババババンビのメンバーだった小鳥遊るい（たかなし・るい）が15日、自身のインスタグラムを更新。所属していたゼロイチファミリアに“正社員”として入社したことを発表した。
【写真】きわどい…！制服姿で体育座りをした小鳥遊るい
小鳥遊は「私にとって、すごく大きな決断です」「今までを愛してくださった皆様の想いを裏切らないよう、これからも目一杯頑張ります！活動の形は変わりますが、これからも応援いただけると嬉しいです」というコメントとともに手書きの文書を投稿。
「いつも応援してくださる皆様」に宛て、「今年3月、#ババババンビ解散とともに、私は芸能活動に区切りをつけるつもりでした」「夢だった日本武道館のステージにも立たせていただき、たくさんの愛に包まれた6年間を過ごすことができました。ただの学生だった私にはもったいないほど幸せな時間だったからこそ、思い出を胸に次の人生へ進むつもりでした」と、卒業時の心境をつづった。
その上で「そんな私に新しい夢が できました」とし「新しいアイドルグループをプロデュースすることです」と「タレントとしてお世話になったゼロイチファミリアに、今度は社員として入社します。私にとって 人生で初めての就職です」と驚きの報告。
続けて「そこでこの度、新たなアイドルプロジェクト「NEW COLORS PROJECT」を始動します」と告知し、「これからメンバー募集をスタートし、2026年内のお披露目を目指して新しい アイドルグループを作っていきます」と発表。「どんなメンバーが集まりどんなグループになるのか.私自身とも楽しみです。ステージに立つ存在から、夢をつくる存在へ、新しい挑戦を、どうか見守っていてください」と呼びかけた。
またこの発表に合わせて、所属事務所のゼロイチファミリアも公式サイトを更新。「ゼロイチファミリア新アイドルプロジェクト「NEW COLORS PROJECT」小鳥遊るいプロデューサー就任について」と題し、「#ババババンビ のメンバーとして6年間にわたり活動し、2026年3月のラストライブをもってその歩みを締めくくった小鳥遊るいが、2026年6月15日付で株式会社ゼロイチファミリアへ入社し、「NEW COLORS PROJECT」のプロデューサーに就任することとなりました」と報告し。メンバー募集を呼びかけた。
【写真】きわどい…！制服姿で体育座りをした小鳥遊るい
小鳥遊は「私にとって、すごく大きな決断です」「今までを愛してくださった皆様の想いを裏切らないよう、これからも目一杯頑張ります！活動の形は変わりますが、これからも応援いただけると嬉しいです」というコメントとともに手書きの文書を投稿。
その上で「そんな私に新しい夢が できました」とし「新しいアイドルグループをプロデュースすることです」と「タレントとしてお世話になったゼロイチファミリアに、今度は社員として入社します。私にとって 人生で初めての就職です」と驚きの報告。
続けて「そこでこの度、新たなアイドルプロジェクト「NEW COLORS PROJECT」を始動します」と告知し、「これからメンバー募集をスタートし、2026年内のお披露目を目指して新しい アイドルグループを作っていきます」と発表。「どんなメンバーが集まりどんなグループになるのか.私自身とも楽しみです。ステージに立つ存在から、夢をつくる存在へ、新しい挑戦を、どうか見守っていてください」と呼びかけた。
またこの発表に合わせて、所属事務所のゼロイチファミリアも公式サイトを更新。「ゼロイチファミリア新アイドルプロジェクト「NEW COLORS PROJECT」小鳥遊るいプロデューサー就任について」と題し、「#ババババンビ のメンバーとして6年間にわたり活動し、2026年3月のラストライブをもってその歩みを締めくくった小鳥遊るいが、2026年6月15日付で株式会社ゼロイチファミリアへ入社し、「NEW COLORS PROJECT」のプロデューサーに就任することとなりました」と報告し。メンバー募集を呼びかけた。