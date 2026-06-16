【FIFAワールドカップ2026】オランダ代表 2−2 日本代表（日本時間6月15日／ダラス・スタジアム）

【映像】反応速度がやばい「神セーブ」（実際の様子）

日本代表のGK鈴木彩艶が披露した圧巻の“ミラクルセーブ”が大きな話題を呼んでいる。

日本代表は日本時間6月15日、FIFAワールドカップ2026グループF第1節でオランダ代表と対戦。2度のビハインドを追いかける展開となったが、57分にMF中村敬斗、88分にMF鎌田大地がゴールを決め、勝点1を獲得した。

日本はとりわけ前半は押し込まれる時間帯が続き、被シュートの10本がすべてペナルティーエリア内と危険な状況を何度も作られた。それでも鈴木は何度も好セーブを見せる。とりわけ圧巻だったのが開始3分のワンシーンだ。

左サイドからカットインしたFWコディ・ガクポが斜めの鋭いボールを入れると、ボックス内でFWドニエル・マレンがDF谷口彰悟を背負いながらトラップ。日本はMF久保建英、MF鎌田大地、DF渡辺剛も寄せていたが、マレンは力強くターンして、振り向きざまに右足を振り抜いた。

強烈なシュートはゴールの枠を捉えたが、鈴木が細かいステップから鋭く反応。両手でしっかり弾き出したのだ。しかもバーの上に飛んで行ったボールの行方を最後まで見るなど、しっかりボールが見えていた。開始3分だっただけに、このシュートの行方は試合展開を大きく変えた。

「やっぱりマレンがヤバい…ほんで止める彩艶もヤバい」の声も

この神がかったセーブにSNS上のファンも大興奮。「ザイオンすげええええ」「マレンの最初の決定機を鈴木彩艶が止めたのがすべて。あそこで決められてたら流れがオランダにいってた」「やっぱりマレンがヤバい…ほんで止める彩艶もヤバい」「マレンえぐいけど彩艶素晴らしいほんまに」「神セーブすぎる」「まさに守護神」「なんつー反応や」「彩艶のシュート反応速度が黄金聖闘士レベル」「彩艶当たり前のように止めてるけど反応やばすぎでしょ」「ありがとうザイオン」「反応速度がやばい」など絶賛のコメントが殺到した。

初のワールドカップ出場で、しっかり実力を発揮する鈴木。チュニジア代表と戦う6月21日のグループ第2節でも、守護神のビッグセーブに期待したい。

（FIFAワールドカップ2026）

