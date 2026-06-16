サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に臨んでいる日本代表は、オランダとの１次リーグ初戦から一夜明けた１５日、米ナッシュビルでの練習を再開した。

オランダ戦の先発メンバーは、宿舎で回復に向けたメニューに取り組んだ。ベンチスタートの選手らは、練習パートナーとして現地で活動するＵ―１９（１９歳以下）日本代表と非公開で、練習試合を行った。

オランダ戦は２度のリードを許しながらも、中村（スタッド・ランス）と鎌田（クリスタルパレス）のゴールで引き分けに持ち込んだ。「誰も満足はしていない。勝ち点３を取らないといけないゲームだった」と途中出場した菅原（ブレーメン）。２０日（日本時間２１日）の第２戦でぶつかるチュニジアはスウェーデンとの初戦に１―５で敗れたが、「チュニジアが死に物狂いで来るのは当たり前だと思うが、僕らも死に物狂いでいくのは変わらない」と強調する。

オランダ戦でＣＫの競り合いを制し、鎌田の得点につなげた小川（ＮＥＣナイメヘン）は、この日の練習試合でもゴールネットを揺らしたという。「コンディションもメンタル面もすごくいい」と充実ぶりをうかがわせる小川は、「自分たちがやれることは変わらない。やれることを全うしたい」と気を引き締めた。（米テネシー州ナッシュビルで、林田晴樹）