7月3日に日本公開されるディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』の日本版声優として、天野叶愛、白山乃愛、戸田恵子、三ツ矢雄二、森川智之らの出演が決定した。

参考：ジェシーらと“最先端タブレット”リリーパッドが出会う 『トイ・ストーリー5』本編映像公開

世界初の長編フルCGアニメーションとして映画史を変えた1995年全米公開の『トイ・ストーリー』。日本では1996年3月23日に公開され、その革新的な映像表現と世代を超えて共感を呼ぶストーリーで大ヒットを記録した。その後も『トイ・ストーリー2』（2000年）、『トイ・ストーリー3』（2010年）、『トイ・ストーリー4』（2019年）とシリーズ化され、日本公開から30周年となる2026年、最新作『トイ・ストーリー5』が公開となる。

そんな本作で、『トイ・ストーリー3』のラストでアンディからウッディらおもちゃたちを譲り受けた想像力豊かだけど内気な少女ボニーの日本版声優を天野、新キャラクターのスマーティー・パンツら“テック・トリオ”の持ち主の少女ブレイズの日本版声優を白山が務めることが決定した。

ジェシーやバズたちを譲り受けたボニーは、おもちゃで遊ぶのが大好きで想像力豊かな少女。ジェシーたちはその成長をずっとそばで見守ってきたが、ボニーはタブレットに夢中な周りの子たちと話が合わず友達づくりに悩んでいた。そんなボニーを心配した両親からのプレゼントで、最先端タブレットのリリーパッドが現れたことから日常は一変。内気なボニーは本当はおもちゃが大好きなのに、周りに合わせるためにその気持ちにフタをして、徐々に他の子どもと同じようにタブレットにほとんどの時間を支配されるようになる。かつて”遊びの時間“の中で輝いていたボニーの笑顔が失われていくのを心配したウッディ、バズ、ジェシーらおもちゃたちは、ボニーの心を取り戻すため奮闘する。

『インサイド・ヘッド2』で幼い頃の主人公ライリー役も担当した天野は、ボニー役に決まったときの喜びについて「聞いた瞬間に両手でガッツポーズしてました。小さい頃から大好きな『トイ・ストーリー』の世界にまさか自分も入る事ができるなんて、夢のようでめちゃくちゃ嬉しかったです」とコメント。現在小学校4年生の天野は、演じていてボニーに共感するところがあったそうで、「私も人見知りな性格なので、初めましての人と話す時はボニーみたいに緊張でモジモジしちゃってうまく話せなかったりするので、演じていて『すごく分かるなぁ』と思いました」と、ボニーと自身を重ね合わせていたことを明かした。

一方のブレイズは、思いかけずジェシーが迷い込むこことなる牧場の家に住んでいる少女。明るい性格で、幼い頃に遊んでいたトイレ・トレーニング用のおもちゃスマーティー・パンツ、デジカメのおもちゃのスナッピー、デジタルマップおもちゃのアトラスのことは棚に入れてしまったまま忘れてしまっている。

その少女・ブレイズを演じるのは、『秒速5センチメートル』で第49回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞した白山。白山はブレイズ役に決まった時を振り返り「小さい頃から『トイ・ストーリー』が大好きで、何度も観ていた作品でしたので、今回オーディションを受けさせていただけると聞いた時から嬉しい気持ちでいっぱいでした。出演が決まったと聞いた時は本当に信じられなくて、ずっと大好きだった作品に携わらせていただけることが、今でも夢のようです」と喜びを語った。さらに、「私自身もおもちゃで遊ぶことが大好きで、小学生の頃も、一人でいろいろな声を使いながら、遊んでいたんです。なので、『一緒だ！』と思って、とても嬉しくなりました」と、自分自身がおもちゃと遊んでいた時の思い出を明かした。

さらに、シリーズおなじみのおもちゃたちの日本版声優も発表。柔らかい布のドレスを着たラグドールのドーリー役に沢城みゆき、元気いっぱいのトリケラトプスのプラスチック製の人形トリクシー役に許綾香、サスペンダーつきズボンを着たかわいらしいハリネズミのぬいぐるみミスター・プリックルパンツ役に落合弘治、ティラノザウルスのプラスチック製のおもちゃレックス役に三ツ矢、軍人のおもちゃコンバット・カール役に三宅健太、ジャガイモ頭の仲良し夫婦の夫ミスター・ポテトヘッド役に遠藤純一、胴体がバネでできている犬のおもちゃスリンキー・ドッグ役に辻親八、ジャガイモ頭の仲良し夫婦の妻ミセス・ポテトヘッド役に松金よね子、今はウッディとともに捨てられたおもちゃを助ける活動をしているランプ飾りの羊飼い人形ボー・ピープ役に戸田、おなかにお金を貯め込んでいるブタの貯金箱のハム役に咲野俊介、バイクスタントマンのおもちゃデューク・カブーン役に森川、プラスチックナイフで作られたおもちゃでフォーキーと結婚したカレン・ビバリー役に南真由、ゴールドのツノをもつユニコーンのぬいぐるみバターカップ役にふくまつ進紗が決定した。シリーズ1作目が日本公開されて以来、30年間シリーズを支えてきた日本版声優陣が、本作の大冒険も彩っていく。

（文＝リアルサウンド編集部）