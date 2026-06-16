2025年8月にNHK総合で放送された本木雅弘主演の戦後80年ドラマ『八月の声を運ぶ男』が映画化され、8月21日より全国のTOHOシネマズにて劇場公開されることが決定した。

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本作は、長崎に暮らし日本全国を渡り歩いて被爆者の声を集め続けたジャーナリスト・伊藤明彦の実話を基に、原爆によってもたらされた数奇な出会いを描く物語。大河ドラマ『麒麟がくる』（NHK総合）などで知られる広島県出身の池端俊策が脚本を手がけ、『お別れホスピタル』（NHK総合）などの柴田岳志が監督を務めた。

高度経済成長を遂げた1972年の日本。誰もが豊かさを追い求めるなか、長崎の放送局出身のジャーナリスト・辻原保（本木雅弘）は、時代の流れに逆らうかのように被爆者の声を集め始める。しかし当時はまだ原爆の記憶があまりにも生々しく、その悲惨な体験を語ろうとする者は少なかった。被爆者体験の記録は、周囲からも理解されない孤独で過酷な作業だった。その最中、辻原は一人の被爆者・九野和平（阿部サダヲ）と運命的な出会いを果たす。九野が語る“声”に感銘を受け、心を激しく揺さぶられる辻原。一方で、その“声”は多くの謎にも満ちていた。原爆が投下され数十年経ってもなお、消えることのない戦争の記憶に翻弄されたふたりの男の数奇な出会いを描く。

主演の本木のほか、石橋静河、伊東蒼、尾野真千子、田中哲司、阿部サダヲがキャストに名を連ねる。

本作はNHKにて戦後80年ドラマとして2025年8月に放送され、第34回（令和7年度）橋田賞、放送批評懇談会による2025年8月度ギャラクシー賞月刊賞を受賞。監督の柴田が第76回（令和7年度）芸術選奨放送部門文部科学大臣賞、第52回放送文化基金賞ドラマ部門「奨励賞」を受賞し、さらに第63回ギャラクシー賞テレビ部門大賞にも輝いた。

あわせて予告編も公開。映画版では、放送版で公開されなかったシーンを追加し、登場人物たちの内面がより深く、立体的に描かれる。

主演の本木は劇場公開に際して、「この度『八月の声を運ぶ男』が映画という新たな翼を得て飛び立つことを、大変嬉しく思います」とコメントを寄せている。

本木雅弘 コメントこの度『八月の声を運ぶ男』が映画という新たな翼を得て飛び立つことを、大変嬉しく思います。瞬く星空を見上げ、魂の声を集める覚悟を決めた伊藤さんは、数値化できない「被爆の実相」に考察を重ねました。読み人知らずの歌が現代にも響くのは、無名であってもその人間の息づかいが心を動かすからです。同じくこの肉声を、人類共有の財産として、被爆者体験を結晶化させることが、伊藤さんの密かなる野心です。私は、池端先生のさりげなくも奥深い脚本に同様の野望を感じながら、大きなうねりを生むべく懸命に演じました。一人でも多くの皆さんが劇場に集まり、切実な思いの灯火に心を寄せていただければ、天で見守る伊藤さんも少しは微笑んでくださるのかな……そんな思いです。（文＝リアルサウンド編集部）