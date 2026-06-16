7月2日より読売テレビ・日本テレビ系で放送がスタートする連続ドラマ『親愛なる夫へ～完璧な妻の嘘～』の撮影現場にて、尾崎匠海（INI）のバースデーサプライズが実施された。

参考：田中麗奈×古川雄大×前田公輝×尾崎匠海、『親愛なる夫へ～完璧な妻の嘘～』クランクイン

本作は、完全オリジナルの夫婦心理サスペンス。行き過ぎた愛情ゆえに夫を支配する狂愛妻と、妻の束縛から逃れたいと願う夫。妻の“謎の死“をきっかけに、完璧だったはずの日常が崩れ、夫が妻の死の真相に迫る中で、知られざる妻の嘘や裏の顔が次々と明らかになっていく。

脚本を手がけるのは、『肝臓を奪われた妻』（日本テレビ系）の遠山絵梨香。演出は、映画『おいしくて泣くとき』の横尾初喜、『オクトー ～感情捜査官・心野朱梨～』（読売テレビ・日本テレビ系）の林雅貴、『あなたの恋人、強奪します。』（ABCテレビ・テレビ朝日）の松粼亮磨が務める。

個人事務所の社長で、「全ては夫のため……」と、夫の仕事や日常を常に監視している狂愛妻・坂井麻衣子を田中麗奈、人気実力を兼ね備えたフリーアナウンサーで、妻の行き過ぎた束縛に思い悩む、麻衣子の夫・坂井優一役を古川雄大がそれぞれ演じる。

6月14日に27歳の誕生日を迎えたINIの尾崎はこの日、岩崎（尾崎匠海）が所属するY&Mプロダクションで、謎の死を遂げる麻衣子（田中麗奈）の“ある真実”が明らかになるという重要なシーンを撮影していた。 シーンを撮り終えると、突如スタッフから「6月14日、尾崎匠海さんがお誕生日を迎えました！」と声がかかると、プレゼントと特製ケーキが登場し、大きな拍手が沸き起こった。

尾崎は驚きの表情を見せながら、最高の笑顔で「まさか誕生日をお祝いしてもらえると思っていなかったので、心の準備していなかったです！ ありがとうございます！」とコメントし、「まだドラマの撮影は続きますが、全力で尽くしますので、よろしくお願いいたします…！（笑）」と感謝の気持ちを述べた。

（文＝リアルサウンド編集部）