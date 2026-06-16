「今は仕事を頑張りたい」は本音？　恋愛するメリットと向き合い方

今回のお仕事ハックは「仕事を理由に恋愛から逃げている気がする」とのお悩みに、コラムニストのヨダエリさんがアドバイス。

仕事を理由に恋愛から逃げている気がする

「今は仕事を頑張りたいから」と恋愛を後回しにしていますが、本当は傷つくのが怖いだけかもしれません。周りが結婚していく中、このまま仕事を理由に逃げ続けていいのか悩んでいます。（人材／20代）

大丈夫！ 恋愛するもしないも自由、結婚するもしないも自由。あなたはあなたらしく！

……で、収められがちな昨今。「多様性」が連呼され、特に男女や性が関わることに、うかつなことを言えないご時世です。

もちろん、自由なのは事実。私もそう思います。ライターになった理由の一つは「幸せの形は色々あると伝えたい」ということでした（今もそうです）。

でも、逆に悩みが増えた人もいると思います。自由に生きればヨシ！ 解決！ と、簡単にはいかないのが人間の心。選択肢があるからこそ迷うわけで。

それを踏まえて、私は今どんなスタンスで語るべきか考えましたが、あなたを「幸せになってほしい友達」だと思って語ります！ 笑顔でいてほしいし、イキイキしていてほしい。

というわけで、まず伝えたいのは。

仕事を頑張るの、いいと思う。でも、恋愛もやってみたら？

……です！

恋愛で傷つくの皆同じだから！ 100パー傷ついてっから（笑）！ でも回復するもんだから！ あと、恋愛と仕事は両立させられるから！

まぁ、両立が得意なタイプと、そうじゃないタイプがいるとは思います。でも慣れます。

傷つくことに関しては、慣れるというより、経験を重ねることで「時間が癒やしてくれる」と分かるようになります。

だからやみくもに恋愛せよ！ ということではなく。ちゃんと向き合うからこそ傷つくこともあるけれど、それ以上に得るものがある、と伝えたいです。

例えば、欠点だと思っていたところを好きだと言ってもらえるありがたさ。

いつも自分の味方でいてくれる人がいる心強さ。

隣の枕から寝息が聞こえてくる安心感。

くだらないことで笑い合える嬉しさ。

抱きしめたら抱きしめ返してもらえるしあわせ。

つまり、心と体の両方を受け止めてくれる相手がいること。これは性別年齢問わず、多くの人に充足をもたらすものだと思います。

もちろん、自分も相手にとってそういう存在でないと関係性は続かないし、それ以前に、まずは相手と出会う必要がある。

恋愛に対して控えめなあなたの場合、マッチングアプリよりも、何か共通点を介して出会うのが合っていそう。友達から紹介してもらうとか、趣味のコミュニティに入るとか。好きなものが同じだと、恋愛云々を意識せずに自然と距離が縮まります（私の親戚はSKE48のコミュニティで知り合い、結婚しましたよ）。

あと、周りがどんどん結婚していくなら、「なんで結婚したいと思ったか」「どんな時に結婚してよかったと思うか」などを聞いてみるのもオススメ。目からウロコが落ちるかもしれないし、全く共感できないかもしれない。いずれにせよ、自分を知るきっかけになります。

友達の話には、「子どもがほしかったから」という不可逆的要素も出てくるかもしれません。要は、タイミングを逃したら解決できない部分。ここを重視するかしないかでも人生設計は変わってきます。

……なんて話をすると、「やっぱ面倒かも」と思うかもしれません。それはそれでいいと思います。義務でもなければやりたくもないことには、誰だって頑張れないですよね。

であれば、まずは楽しそうなことから始めてみましょ！ 前述したような、趣味にまつわる（男性もいる！）コミュニティに入ってオフ会に参加するとか、信頼できる（これ重要）友達に男女混合の飲み会を開いてもらうとか。

あんまり楽しそうじゃないかも……と思う場合は、「じゃあ自分はどんな風に男性と過ごす時間なら楽しいと思えるか」を考えてみては。たぶん今、恋愛に楽しそうなイメージがないから、気が進まないんだと思うので。と同時に、全く興味がないわけではないから、悩んでいるんだとも思うので。

私の周りに、40代や50代で恋人がいる友達いない友達、結婚している友達していない友達、いろいろです。子どもの有無も人それぞれ。そういう意味では、ホントに多様性の時代です。

でも、どんな人にも「居場所」は必要。恋人や夫との関係を居場所にする人もいれば、それ以外の人間関係を居場所にする人もいる。

自分にはどんな感じが向いているかが、恋愛をすることで見えてきたりもするはず。気が向いた時に、エイヤッと行動してみるの、ありだと思いますよ！

Point.

・恋愛で傷つくことはあるけれど、ちゃんと向き合った場合、それ以上に得られるものがある

・友達に「どんな時に結婚して良かったと思うか」を聞くことで、自分が見えてくるか

・自分に向いている「居場所」を知るためにも、恋愛するのは無駄にならない

・まずは「楽しそう」と思える場に参加してみることから始めてみては

（文：ヨダエリ、イラスト：黒猫まな子）