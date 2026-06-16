仕事先や旅先で活躍。“世界に一つ”を贈れるTheoryの特別な「父の日ギフト」

ニューヨーク発のファッションブランドTheory は、6月21日（日）の父の日に向けた、キャンペーンを実施中です。

旗艦店である青山店では、ここでしか作れない特別なギフトがあるということで、その様子を取材してきました。

■仕事先や旅先に持ち歩けるレザーラゲッジタグが購入特典に

旗艦店の青山店をはじめ、GINZA SIX店、麻布台ヒルズ店、NEWoMan高輪店、テラスモール湘南店、グラングリーン大阪店、博多阪急店、サクラマチ クマモト店の8店舗限定で6月5日から実施されているのは、メンズ商品を含む税込30,000円以上購入すると先着順でレザーラゲッジタグがもらえるという、父の日に向けたキャンペーン。

さらに青山店では、6月13日（土）と6月14日（日）の2日間限定で、13時から18時の間にメンズ商品を含む税込30,000円以上お買い物をすると、レザーラゲッジタグにその場で刻印をしてプレゼントする、スペシャルなイベントが開催されました。

刻印サービスを行なっていたのは、2階のメンズフロア。購入特典のレザーラゲッジタグを見せてもらうと、やわらかな黒い革に“Theory”の文字が刻印されたシックなデザインに。普段使いする通勤用バッグやキャリーケースにも合わせやすそう！

この裏面に、イニシャルや数字をシルバーの文字で入れることができるのだそう。入れる文字が決まったら、担当のスタッフが専用の機械を使って刻印を入れていきます。

デザインが決まって5分もしないで刻印が完成。スタイリッシュで上質なラゲッジタグがもらえたら、きっとお父さんも喜んでくれるはずです。

■特別なデザインを施したギフトで感謝の思いを届けて

青山店での刻印サービスは終了してしまいましたが、参加した人にとっては特別なギフトになったはず。レザーラゲッジタグのプレゼントは引き続き先着順で行われているので、父の日のプレゼントを探しにお近くの店舗に足を運んでみてくださいね。

（取材・文：吉川夏澄）