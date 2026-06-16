対象製品の1つ「RICOH GR IV Monochrome」

リコーイメージング株式会社は6月16日（火）、コンパクトデジタルカメラ「RICOH GRシリーズ」の出荷価格を2026年7月1日（水）に改定すると発表した。約6～11％の引き上げになるという。

価格改定の理由について同社は、昨今の原材料調達価格の値上がりや、製造および物流コストの大幅な上昇に起因するものと説明。現行価格を維持したままでの生産・販売継続が困難な状況に至ったためとしている。

改定の対象となるのは、最新の「RICOH GR IV」や「RICOH GR IV Monochrome」を含む計6モデル。

なお6月16日（火）現在で、「RICOH GR IV」の直販価格は19万4,800円となっている。同シリーズは需要の急増に伴う供給不足が続いており、直販サイトと直営店では抽選による販売方式がとられている。

価格改定日

2026年7月1日（水）



平均価格改定率

約6～11％増

※リコーイメージングストア、GR SPACE TOKYOにおける平均価格改定率

対象製品

RICOH GR IV RICOH GR IV HDF ※1 RICOH GR IV Monochrome RICOH GR IIIx RICOH GR IIIx HDF ※1 RICOH GR IIIx Urban Edition

※1国内ではリコーイメージングストアおよびGR SPACE TOKYOのみでの取り扱い