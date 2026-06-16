「RICOH GR」IV・IIIxが7月1日から値上げ
対象製品の1つ「RICOH GR IV Monochrome」
リコーイメージング株式会社は6月16日（火）、コンパクトデジタルカメラ「RICOH GRシリーズ」の出荷価格を2026年7月1日（水）に改定すると発表した。約6～11％の引き上げになるという。
価格改定の理由について同社は、昨今の原材料調達価格の値上がりや、製造および物流コストの大幅な上昇に起因するものと説明。現行価格を維持したままでの生産・販売継続が困難な状況に至ったためとしている。
改定の対象となるのは、最新の「RICOH GR IV」や「RICOH GR IV Monochrome」を含む計6モデル。
なお6月16日（火）現在で、「RICOH GR IV」の直販価格は19万4,800円となっている。同シリーズは需要の急増に伴う供給不足が続いており、直販サイトと直営店では抽選による販売方式がとられている。
価格改定日
2026年7月1日（水）
平均価格改定率
約6～11％増
※リコーイメージングストア、GR SPACE TOKYOにおける平均価格改定率
対象製品RICOH GR IV RICOH GR IV HDF ※1 RICOH GR IV Monochrome RICOH GR IIIx RICOH GR IIIx HDF ※1 RICOH GR IIIx Urban Edition
※1国内ではリコーイメージングストアおよびGR SPACE TOKYOのみでの取り扱い