銀一株式会社は、Gura Gear（グラギア）のカメラバッグを対象とした「仕事も、趣味も、軽快に！キボコ シティ クラシックミニ 12L+キャッシュバックキャンペーン」を6月19日（金）から開催する。

期間中に対象のカメラバックパック「キボコ シティ クラシックミニ 12L+」を購入して応募すると、7,000円分の電子マネーギフトがプレゼントされる。対象カラーはブラック、レッド、マルベリー、サハラの全4色。

「キボコ シティ クラシックミニ 12L+」は、都市でのスナップ撮影やロケ旅行に最適というミラーレスカメラ向けの小型バックパック。素材には、軽量かつ優れた剛性を備え、高い防水性や摩擦への強さを誇るという「X-Pac VX-21」を全面に採用している。

キャンペーン名

仕事も、趣味も、軽快に！キボコ シティ クラシックミニ 12L+キャッシュバックキャンペーン

購入期間

2026年6月19日（金）～7月5日（日）

応募期間

2026年6月19日（金）～7月12日（日）23時59分

対象製品

キボコ シティ クラシックミニ 12L+（ブラック、レッド、マルベリー、サハラ）

特典

電子マネーギフト 7,000円分

※2026年8月中を目処に送付予定

応募方法

専用の応募フォームから、必要事項の入力と購入証明（レシートや納品書）の画像をアップロードして送信