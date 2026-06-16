「サウジに勝てないなんて」「衰退している」初戦ドローのウルグアイ、母国ファンの反応は様々「切り替えて次に活かそう」【Ｗ杯】
現地６月15日、北中米Ｗ杯のグループH第１節で、マルセロ・ビエルサ監督が率いるウルグアイ代表がサウジアラビア代表とマイアミ・スタジアムで対戦した。
FIFAランキング16位のウルグアイは、同61位のサウジアラビアを相手に立ち上がりから主導権を握り、いくつかのチャンスを作る。しかし仕留め切れずにいると、41分にセットプレーの流れから先制を許す。
迎えた後半、猛攻を仕掛けるも、サウジアラビアの粘り強い守備に苦戦。80分にマクシ・アラウホの得点で追いついたものの逆転はできず。１−１で引き分けた。
格下との初戦で勝利を逃したなか、この結果を母国のファンはどう受け止めているのか。SNS上では以下のような声があがっている。
「サウジに勝てないなんて」
「切り替えて次に活かそう！」
「後半のプレーを続ければ問題ない！」
「ビエルサを追放してくれ」
「酷すぎるぞ」
「負けていた状況で同点に持ち込めたのは大きい」
「ウルグアイは衰退している」
「物足りないな」
「前半はダメだったが、後半は良かった」
試合内容に対する不満や追いついたことへの称賛など、さまざまなコメントが見られた。ウルグアイは次節、21日にカーボベルデと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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FIFAランキング16位のウルグアイは、同61位のサウジアラビアを相手に立ち上がりから主導権を握り、いくつかのチャンスを作る。しかし仕留め切れずにいると、41分にセットプレーの流れから先制を許す。
迎えた後半、猛攻を仕掛けるも、サウジアラビアの粘り強い守備に苦戦。80分にマクシ・アラウホの得点で追いついたものの逆転はできず。１−１で引き分けた。
「サウジに勝てないなんて」
「切り替えて次に活かそう！」
「後半のプレーを続ければ問題ない！」
「ビエルサを追放してくれ」
「酷すぎるぞ」
「負けていた状況で同点に持ち込めたのは大きい」
「ウルグアイは衰退している」
「物足りないな」
「前半はダメだったが、後半は良かった」
試合内容に対する不満や追いついたことへの称賛など、さまざまなコメントが見られた。ウルグアイは次節、21日にカーボベルデと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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