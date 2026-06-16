日経225先物：16日正午＝80円安、6万9350円
16日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比80円安の6万9350円と小幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値6万9234.42円に対しては115.58円高。出来高は1万8634枚となっている。
TOPIX先物期近は3994ポイントと前日比14ポイント安、現物終値比5.63ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69350 -80 18634
日経225mini 69350 -85 299719
TOPIX先物 3994 -14 28970
JPX日経400先物 36185 -105 1566
グロース指数先物 698 +4 2006
東証REIT指数先物 1764.5 -25.5 101
株探ニュース
TOPIX先物期近は3994ポイントと前日比14ポイント安、現物終値比5.63ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69350 -80 18634
日経225mini 69350 -85 299719
TOPIX先物 3994 -14 28970
JPX日経400先物 36185 -105 1566
グロース指数先物 698 +4 2006
東証REIT指数先物 1764.5 -25.5 101
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