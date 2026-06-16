　16日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比80円安の6万9350円と小幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値6万9234.42円に対しては115.58円高。出来高は1万8634枚となっている。

　TOPIX先物期近は3994ポイントと前日比14ポイント安、現物終値比5.63ポイント高で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 69350　　　　　 -80　　　 18634
日経225mini 　　　　　　 69350　　　　　 -85　　　299719
TOPIX先物 　　　　　　　　3994　　　　　 -14　　　 28970
JPX日経400先物　　　　　 36185　　　　　-105　　　　1566
グロース指数先物　　　　　 698　　　　　　+4　　　　2006
東証REIT指数先物　　　　1764.5　　　　 -25.5　　　　 101

株探ニュース