有働由美子「身体中パンパンに」 アレルギー発症で体に異変、赤く腫れ上がった写真に心配の声「わ〜、辛そう」
フリーアナウンサーの有働由美子（57）が15日、自身のインスタグラムを更新。赤く腫れた腕を公開し、その理由を明かし反響が集まっている。
【写真】「確かにパンパン」アレルギー発症で体が赤く腫れた有働由美子
有働は「身体中パンパンに腫れました」と報告し、まだらに赤くなった腕の写真を披露。こうなった原因について「先日、疲労と二日酔いで 食べた何かのアレルギーが出て」と明かし、具体的な食材は不明なものの、疲れと飲酒が重なったことが要因だと説明した。
続けて「暑い時の飲酒はいつも以上に水分摂取に気をつけてください（説得力ねえ。。。）」と、自身の苦い経験をもとにファンへ注意を呼びかけている。
この投稿に、コメント欄には「わ〜、辛そう」「心配…」「お酒はほどほどにね」「早く治りますように」「大丈夫ですか？」「確かにパンパンに腫れてるね！気をつけて下さいね！」などと心配する声が多く寄せられていた。
【写真】「確かにパンパン」アレルギー発症で体が赤く腫れた有働由美子
有働は「身体中パンパンに腫れました」と報告し、まだらに赤くなった腕の写真を披露。こうなった原因について「先日、疲労と二日酔いで 食べた何かのアレルギーが出て」と明かし、具体的な食材は不明なものの、疲れと飲酒が重なったことが要因だと説明した。
続けて「暑い時の飲酒はいつも以上に水分摂取に気をつけてください（説得力ねえ。。。）」と、自身の苦い経験をもとにファンへ注意を呼びかけている。
この投稿に、コメント欄には「わ〜、辛そう」「心配…」「お酒はほどほどにね」「早く治りますように」「大丈夫ですか？」「確かにパンパンに腫れてるね！気をつけて下さいね！」などと心配する声が多く寄せられていた。