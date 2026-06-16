きょうは雲が多いものの晴れ間もあり、汗ばむ暑さになるでしょう。

【写真を見る】東海地方は汗ばむ暑さに 予想最高気温は名古屋･岐阜28℃ 津26℃ 夜は雨の所も 愛知･岐阜･三重の天気予報（6/16 昼）

名古屋市内は朝から時々日差しが届いていますが、正午前は雲が広がっています。気温は26.1℃で、湿度は59％です。

きょうは午後も雲が出やすいものの、日差しが届く所も多いでしょう。夜は三重県南部では所々で雨が降る見込みです。



最高気温は名古屋や高山、岐阜で28℃、豊橋や津では26℃の予想で、日中は汗ばむ暑さになるでしょう。夜は湿度が高く、空気がムシムシと感じられそうです。

あすは三重を中心に雨雲広がる

【週間予報】

あす水曜日は、三重県を中心に雨雲が広がるでしょう。木曜日以降も、しばらく曇りや雨と梅雨らしい天気が続く予想です。金曜日以降は、各地で最高気温が30℃以上の真夏日になるでしょう。その先も蒸し暑い日が多くなりそうです。



引き続き、こまめな水分補給など熱中症予防を心がけましょう。