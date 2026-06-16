『開運！なんでも鑑定団』バブル期に購入した“200万円”の宝石→現在の価値に驚きの結果へ
テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）のきょう16日放送回では、バブル期に衝動買いした宝石が登場。驚きの結果が出る。
【動画】色が変わる神秘の輝き！“200万円”の宝石→現在の価値に驚きの結果
お宝は40年ほど前に衝動買いした「アレキサンドライト」の指輪2点。たまたまのぞいた洋品店で店主から「洋服も良いですが、こちらもいかが？」と見せられ、キラキラ光る様に思わず財布の紐が緩み100万円で購入した。
すると勢いがつき、別の店で新たなアレキサンドライトの指輪をこれまた100万円で購入。衝動買いに後悔はないが、現在の価値を知っておきたい。
また、新企画「第1回ドラァグクイーンのお宝鑑定大会」も届ける。
■出演者
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】片山右京
【出張鑑定】ドラァグクイーンのお宝鑑定大会
【出張リポーター】原口あきまさ
【出張ゲスト】ナジャ・グランディーバ、エスムラルダ、Kaya、ベビー・ヴァギー
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
【鑑定士軍団】
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「TOY MUSEUM」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
額賀大輔（「ヌカガファインアート」代表取締役）
飯田孝一（「日本彩珠宝石研究所」代表取締役 所長）
【動画】色が変わる神秘の輝き！“200万円”の宝石→現在の価値に驚きの結果
お宝は40年ほど前に衝動買いした「アレキサンドライト」の指輪2点。たまたまのぞいた洋品店で店主から「洋服も良いですが、こちらもいかが？」と見せられ、キラキラ光る様に思わず財布の紐が緩み100万円で購入した。
すると勢いがつき、別の店で新たなアレキサンドライトの指輪をこれまた100万円で購入。衝動買いに後悔はないが、現在の価値を知っておきたい。
■出演者
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】片山右京
【出張鑑定】ドラァグクイーンのお宝鑑定大会
【出張リポーター】原口あきまさ
【出張ゲスト】ナジャ・グランディーバ、エスムラルダ、Kaya、ベビー・ヴァギー
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
【鑑定士軍団】
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「TOY MUSEUM」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
額賀大輔（「ヌカガファインアート」代表取締役）
飯田孝一（「日本彩珠宝石研究所」代表取締役 所長）