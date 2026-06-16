INI尾崎匠海、サプライズバースデーに笑顔「心の準備していなかったです！」
ドラマ『親愛なる夫へ』で岩崎愁斗役
俳優の田中麗奈と古川雄大がW主演を務める読売テレビ・日本テレビ系新木曜ドラマ『親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘〜』（毎週木曜 後11：59〜※初回は深0：09〜）に出演する尾崎匠海（INI）が、14日に27歳の誕生日を迎え、サプライズバースデーが行われた。
【写真】かわいい写真入り！INI・尾崎匠海へのバースデーケーキ
この日、尾崎が演じる岩崎愁斗（いわさきしゅうと）が所属するY＆Mプロダクションで、謎の死を遂げる坂井麻衣子（田中）の“ある真実”が明らかになるという重要なシーンを撮影していた。シーンを撮り終えると、スタッフから「6月14日、尾崎匠海さんがお誕生日を迎えました！」と声がかかり、プレゼントと特製ケーキが登場。大きな拍手が沸き起こった。
尾崎は驚きの表情を見せながら、最高の笑顔で「まさか誕生日をお祝いしてもらえると思っていなかったので、心の準備していなかったです！ありがとうございます！」とコメントし、「まだドラマの撮影は続きますが、全力を尽くしますので、よろしくお願いいたします！」と感謝の気持ちを伝えた。
本作は、予測不能な展開で描かれる、完全オリジナル・夫婦心理サスペンス。行き過ぎた愛情ゆえに人気・実力を兼ね備えたフリーアナウンサーの夫・坂井優一（古川）を支配する狂愛妻・坂井麻衣子（田中）と、妻の束縛から逃れたいと願う夫が、妻の“謎の死“をきっかけに、完璧だったはずの日常が崩れ、妻の死の真相に迫る中で、知られざる妻の嘘や裏の顔が次々と明らかになっていく。
尾崎は、優一の事務所の後輩・岩崎を演じる。麻衣子にスカウトされ、事務所に所属した。
俳優の田中麗奈と古川雄大がW主演を務める読売テレビ・日本テレビ系新木曜ドラマ『親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘〜』（毎週木曜 後11：59〜※初回は深0：09〜）に出演する尾崎匠海（INI）が、14日に27歳の誕生日を迎え、サプライズバースデーが行われた。
【写真】かわいい写真入り！INI・尾崎匠海へのバースデーケーキ
この日、尾崎が演じる岩崎愁斗（いわさきしゅうと）が所属するY＆Mプロダクションで、謎の死を遂げる坂井麻衣子（田中）の“ある真実”が明らかになるという重要なシーンを撮影していた。シーンを撮り終えると、スタッフから「6月14日、尾崎匠海さんがお誕生日を迎えました！」と声がかかり、プレゼントと特製ケーキが登場。大きな拍手が沸き起こった。
本作は、予測不能な展開で描かれる、完全オリジナル・夫婦心理サスペンス。行き過ぎた愛情ゆえに人気・実力を兼ね備えたフリーアナウンサーの夫・坂井優一（古川）を支配する狂愛妻・坂井麻衣子（田中）と、妻の束縛から逃れたいと願う夫が、妻の“謎の死“をきっかけに、完璧だったはずの日常が崩れ、妻の死の真相に迫る中で、知られざる妻の嘘や裏の顔が次々と明らかになっていく。
尾崎は、優一の事務所の後輩・岩崎を演じる。麻衣子にスカウトされ、事務所に所属した。