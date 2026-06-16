なにわ男子・西畑大吾、盛山晋太郎と鎌倉で自撮り 映り込みを手掛かりに駆け巡る
7人組グループ・なにわ男子の西畑大吾が、21日放送のMBS／TBS系バラエティ特番『自撮りで集まれ 〜うしろのアレ何？〜』（後3：30）に出演する。放送に先駆け、ミッション終了後のコメントが公開された。
【番組カット】パンおいしそう〜！自撮りする盛山晋太郎＆西畑大吾
番組の舞台は、紫陽花が美しく咲き誇る鎌倉。西畑は、盛山晋太郎（見取り図）、相武紗季、柳原可奈子、後藤輝基（フットボールアワー）、河内大和、与田祐希と共に、同番組でしか見られない超異色のチームの一員として参加する。
西畑＆盛山の「青チーム」、相武＆柳原の「赤チーム」、後藤＆河内＆与田の「緑チーム」の3チームに分かれてゲームに挑戦。しかし、挑戦者らは互いのメンバー構成も、それぞれのスタート地点も一切知らされていない。戸惑う中、ミッションの通知が一斉に届く。
今回のミッションは、制限時間4時間以内に全員が1ヶ所へ集合すること。スマホ1台のみが支給されて、20分ごとに送られてくる他チームの自撮り写真に映り込んでいる背景、しぐさなどの情報を手掛かりに、相手の場所を考察して鎌倉の街を駆け巡る。
今回は、最先端AIの切り札として「GeminiのAI検索」が3回限定で使用可能。ただし、背景に特徴がないと検索できないため参加者らの“自撮りのウデ”が重要となる。地元
の人や観光客を巻き込み、有力な手がかりを掴めるか。
スマホ越しに顔だけ見て解散の非情な結末も…。鎌倉名物の食べ歩きや、カフェでの作戦会議は自由だが、時間内に合流できなければミッション失敗となる。極限状態の中で生まれるチームの絆、そして奇跡の合流の瞬間に立ち上がる感動のドラマに注目だ。
■ミッション終了後コメント
▼青チーム（西畑大吾＆盛山晋太郎）
こんなに西畑くんといっぱい自撮り撮るとは思わんかった（笑）。同郷で同じ誕生日というつながりもあったけど、より濃い、男2人旅のVlogみたいなゆったりした楽しさがありました。お腹いっぱいやし、すごく鎌倉を満喫できました！
▼赤チーム（相武紗季＆柳原可奈子）
自撮りだけで集まるっていう超画期的なゲーム。不便だけど、その分出会えた時の感動があるのが素敵です！今日はたくさん歩いて、電車にも乗って、おいしいものも食べられて、やりたいことは全部クリアできました。鎌倉の魅力が画面越しにたくさん伝わると思います！
▼緑チーム（後藤輝基＆河内大和＆与田祐希）
この3人、最初は『どういう組み合わせ!?』って思ったけど、終わってみればめちゃくちゃ安心感があっていい思い出になりました。見どころは、与田ちゃんが箸を買いたがったせいでどれだけ寄り道して走り回る羽目になったか（笑）。ここに来て仲間割れの危機 も!?さて3チームは会えたのでしょうか。ぜひ放送をお楽しみに！
【番組カット】パンおいしそう〜！自撮りする盛山晋太郎＆西畑大吾
番組の舞台は、紫陽花が美しく咲き誇る鎌倉。西畑は、盛山晋太郎（見取り図）、相武紗季、柳原可奈子、後藤輝基（フットボールアワー）、河内大和、与田祐希と共に、同番組でしか見られない超異色のチームの一員として参加する。
今回のミッションは、制限時間4時間以内に全員が1ヶ所へ集合すること。スマホ1台のみが支給されて、20分ごとに送られてくる他チームの自撮り写真に映り込んでいる背景、しぐさなどの情報を手掛かりに、相手の場所を考察して鎌倉の街を駆け巡る。
今回は、最先端AIの切り札として「GeminiのAI検索」が3回限定で使用可能。ただし、背景に特徴がないと検索できないため参加者らの“自撮りのウデ”が重要となる。地元
の人や観光客を巻き込み、有力な手がかりを掴めるか。
スマホ越しに顔だけ見て解散の非情な結末も…。鎌倉名物の食べ歩きや、カフェでの作戦会議は自由だが、時間内に合流できなければミッション失敗となる。極限状態の中で生まれるチームの絆、そして奇跡の合流の瞬間に立ち上がる感動のドラマに注目だ。
■ミッション終了後コメント
▼青チーム（西畑大吾＆盛山晋太郎）
こんなに西畑くんといっぱい自撮り撮るとは思わんかった（笑）。同郷で同じ誕生日というつながりもあったけど、より濃い、男2人旅のVlogみたいなゆったりした楽しさがありました。お腹いっぱいやし、すごく鎌倉を満喫できました！
▼赤チーム（相武紗季＆柳原可奈子）
自撮りだけで集まるっていう超画期的なゲーム。不便だけど、その分出会えた時の感動があるのが素敵です！今日はたくさん歩いて、電車にも乗って、おいしいものも食べられて、やりたいことは全部クリアできました。鎌倉の魅力が画面越しにたくさん伝わると思います！
▼緑チーム（後藤輝基＆河内大和＆与田祐希）
この3人、最初は『どういう組み合わせ!?』って思ったけど、終わってみればめちゃくちゃ安心感があっていい思い出になりました。見どころは、与田ちゃんが箸を買いたがったせいでどれだけ寄り道して走り回る羽目になったか（笑）。ここに来て仲間割れの危機 も!?さて3チームは会えたのでしょうか。ぜひ放送をお楽しみに！