ＴＢＳでは、７月７日（火）よる１０時に『M!LKの爆裂ミッション』を放送することが決定した。

いま人気爆発中のM!LKがGP帯で初の冠バラエティに挑戦！

SNS総再生回数30億回を突破し、昨年末には『紅白歌合戦』初出場を果たすなど、爆発的な人気を誇る5人組グループ・M!LK。そんな彼らの勢いそのままに、TBSのGP帯で初となる冠バラエティ特番の放送が決定した。

数々のヒット曲を連発し、全世代から愛される彼らが、これまでにない規模感でTBSとタッグを組み、新たなエンターテインメントをお届けする。

M!LKメンバーへの告知は完全サプライズ！リアルなリアクション映像を大公開！

【動画】M!LKにサプライズ重大発表!? リアクションの模様をお届け!【TBS】

今回の冠番組決定は、メンバーへ完全な「サプライズ」として知らされた。何も知らされていない5人が、GP帯での初冠番組決定を告げられた瞬間の、リアルな驚き、歓喜、そして初々しいリアクションの模様を映像に収めてお届け。彼らの素の表情や絆が垣間見える、ファン必見の瞬間は必見！

記念すべき放送日は、7月7日（火）よる10時から。七夕の夜、日本中に笑顔と元気を届ける特別な1時間となる！気になる番組の全貌や詳細な放送内容は、「後日発表」。彼らが汗をかいて全力で挑む、爆裂なミッションの全貌をお見逃しなく！