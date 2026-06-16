サッカー日本代表は１４日（日本時間１５日）、強豪オランダと引き分けて「勝ち点１」をもぎ取り、ベースキャンプを構える米テネシー州ナッシュビルへチャーター機で戻った。

熱戦の舞台となったのは、地元アメフトチームの本拠地でもあるダラススタジアム。実はナッシュビルにもアメフトの本拠地スタジアムがある。その名も――。（デジタル編集部 古和康行）

サッカー日本代表は１４日、激闘の末にオランダと２−２で引き分けた後、米テキサス州ダラスから、ベースキャンプを構えるナッシュビルへチャーター機で移動した。

今後の１次リーグでは、２０日（日本時間２１日）にメキシコ・モンテレイでチュニジアと、２５日（日本時間２６日）には再びダラスでスウェーデンとそれぞれ対戦する。スウェーデン戦終了後は、その日のうちにナッシュビルに戻る。試合終了が深夜０時頃と見込まれるチュニジア戦こそ移動は翌日だが、ナッシュビルに戻れば次戦に向けてトレーニングに再開する。

一度、Ｗ杯が始まってしまうと、サッカー日本代表はほぼノンストップで動き続ける。トレーニング→移動→試合……のサイクルを、大会が終わるまで繰り返す。それも世界中から注目されるワールドカップでの戦いになるのだから、心身共にタフでないと乗り切れない。一方で、彼らを取材する側は「チャーター機で移動」というわけにもいかず、追いかけていくのも、またタフだ。

インパクトが強いアメフトスタジアム

オランダ戦が行われたダラススタジアム。世界最大級のスポーツ施設のインパクトは強かった。日本代表を応援しようと駆けつけたサポーターも、入場と同時に「やべー！」「すげー！」と感動の声をあげていた。

実は、このダラススタジアム。ダラスにあるわけではなく、ダラスから約３０キロ離れたアーリントンという街にあり、普段は「ＡＴ＆Ｔスタジアム」という名前で通っている。ここを本拠地にしているのがアメリカンフットボールのＮＦＬのダラス・カウボーイズだ。米経済誌フォーブスの試算では「最も資産価値の高いプロスポーツチーム」とされ、その価値は１３０億ドル、日本円にして約２兆８００億円という。

アメリカンフットボールの本拠地のスタジアムは、スケールが大きい。だが実は、日本代表がベースキャンプを構えるナッシュビルにも、アメフトのスタジアムがある。２００２年のＷ杯日韓大会の決勝の舞台でもある「日産スタジアム」（横浜市）と同名の「ニッサンスタジアム」。こちらはテネシー・タイタンズの本拠地だ。

会社を直撃

このニッサンスタジアムも日本ではあまり見ない作りだ。

テネシー州の州都を流れる主要河川「カンバーランド川」沿いに立つスタジアムは、広大で開放的だ。ダラススタジアムと異なって屋根はなく、入場ゲートの上には本物の日産車が乗っているという豪快すぎるデザインだ。

それにしても、日本からの直行便もないこの都市になぜ「ニッサンスタジアム」があるのか。どうしても気になったので、日産に質問票を送ると、北米日産会社ＵＳチーフマーケティングオフィサーのアリソン・ウェザースプーン氏が回答してくれた。

日産とテネシー州の関係は１９８０年にさかのぼるといい、日産はこの年、州内に車両製造拠点を作り、その後も積極的に設備投資を続けてきたという。２００８年には、日産にとって最大の市場である北米地域を統括する現地の本社をナッシュビルに移した。

タイタンズの本拠地スタジアムの命名権を取得したのは２０１５年。２０年間の独占命名権だ。ウェザースプーン氏は「中部テネシーの企業市民としての役割を強め、ブランド認知度を向上させることを目指した」と説明してくれた。

そんなニッサンスタジアムは建て替えが決まり、隣接地では現在、新スタジアムの建設が進む。今年５月には、２０３０年のスーパーボウル開催も決まったばかりだ。命名権は「ワールドクラスの新スタジアム」へも引き継がれる。日産による長期の契約は「タイタンズとのパートナーシップの強さやテネシー州へのコミットメントを反映している」という。

日本の「日産スタジアム」と同名としたのにも意図がある。「本社がある横浜と、北米支社があるナッシュビル。どちらも日産にとって重要な場所。ホームマーケットの日本と、最大市場である北米の支社があるナッシュビルに同じ名前のスタジアムを持つことで、統一されたインパクトの強い『日産ブランド』を築いた」という。

今回のＷ杯を通じて日本国内で知名度が高まったナッシュビルは、日産が長い年月をかけて地域経済に根を下ろしてきた場所でもあった。

プロフィル

古和康行（こわ・やすゆき） 読売新聞デジタル編集部記者。２０１３年入社。中部支社編集センター、岐阜支局、社会部を経て現職。「読売新聞オンライン」を中心にウェブ記事の取材・執筆・編集を行う。これまでにスケートボードやダンス、アイドル、ヒップホップなどストリートカルチャーを取材してきた。日本の日産スタジアムにはＪＲ横浜線・小机駅から行く派。