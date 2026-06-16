TBSは16日、人気爆発中の男性5人組「M！LK」のGP帯初の冠バラエティー特番「M!LKの爆裂ミッション」を放送すると発表した。7月7日午後10時に放送する。

SNS総再生回数30億回を突破し、昨年末には「NHK紅白歌合戦」に初出場を果たすなど、爆発的な人気を誇る5人組グループ・M!LK。勢いそのままに、TBSのGP帯で初となる冠バラエティー特番の放送が決定した。数々のヒット曲を連発し全世代から愛される彼らが、これまでにない規模感でTBSとタッグを組み、新たなエンターテインメントを届ける。

今回の冠番組決定は、メンバーへ完全な「サプライズ」として知らされた。何も知らされていない5人が、GP帯での初冠番組決定を告げられた瞬間のリアルな驚き、歓喜、そして初々しいリアクションの模様を映像に収めた。彼らの素の表情や絆が垣間見える、ファン必見の瞬間が放送される。

放送日は7月7日（火）午後10時。七夕の夜、日本中に笑顔と元気を届ける。気になる番組の全貌や詳細な放送内容は、後日発表。彼らが汗をかいて全力で挑む、爆裂なミッションの全貌から目が離せない。