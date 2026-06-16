Ｊリーグ・浦和レッズなどでプレーし、ワールドカップ（Ｗ杯）ドイツ大会で、番組ＭＣ・中澤佑二さんとディフェンスラインを担った坪井慶介さんが、読売新聞ポッドキャスト「ピッチサイド 日本サッカーここだけの話」に出演。

日本代表で２２番を引き継いだＤＦ冨安健洋（アヤックス）について熱く語った。収録は５月２５日に行われた。（読売新聞ポッドキャスト 山根秀太）

日本一のＤＦは？

日本を代表するセンターバックは？ この問いに坪井さんは次のように語る。

「これ、佑二さんに言ったことないと思うけど、今までの日本人のディフェンダーで、ポテンシャルが一番すごいのは、冨安だと思ってる」

中澤さんは笑いながら「初めて言うみたいな振り方するから、俺かなって思っちゃった、今」と応じると、坪井さんは「冨安が出る前は、マジで中澤佑二」とこちらも笑顔で応じた。

中澤さんは「冨安はほんとにすごいと思う。日本代表が４バックで戦っていたときに、味方のセンターバックの裏まで、ちゃんとカバーリング入ってんのよ。９０分間、さぼらずにやる。これをできるセンターバックはなかなかいない。できる選手が日本にいたんだなって。相手のチャンスの芽を前もって摘めているから、すげえなって思う」と、賛辞を惜しまない。

坪井さんは「あの体格で、強さと速さがあって、両足ともうまい。冨安くんだけを追って試合を見てると、上下動と左右のカバーの動きをすごくしてる。期待してる」と話す。

チートデー

２人は肉体づくりについても、多くの人に役立つアドバイスを語り合った。

中澤さんは食事制限を伴う肉体改造をして臨んだ２０１０年の南アフリカＷ杯の直後に肉離れをした経験から、過度に制限することで引き起こされる反動を指摘する。

「体を作り直そうと思って、練習量を増やして、食事も変えた。脂っこいものをやめて、肉は鶏肉だけ。炭水化物もちょっと抜いて、体脂肪もめちゃくちゃ減ったんだけど、肉離れした」

「何もかもを節制するのではなく、自分の体質も考慮してコンディションを上げていく方がいいのかな。そこからは１回もけがしてない」

２人は食事制限を緩める「チートデー」に前向きだ。

２人は「チートデーは作った方がいいですからね。ストイックにやって、けがするようだったら、少し緩めてもいいんじゃないかな」とアドバイスした。

プロフィル

坪井慶介（つぼい・けいすけ）福岡大を卒業後、２００２年に浦和レッドダイヤモンズに入団。ルーキーイヤーからディフェンダーでチームを支え、新人王、フェアプレー賞、ナビスコカップニューヒーロー賞を受賞。０３年に日本代表に初招集。Ｊリーグベストイレブン。０６年Ｗ杯ドイツ大会に出場。１５年以降は湘南ベルマーレ、レノファ山口でプレー。１９年シーズンで現役引退。引退後はタレントとして活躍している。１９７９年生まれ。東京都出身。