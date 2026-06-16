歌手の舟木一夫（81）が15日放送のBS12「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん」（月曜午後9時）に出演。自身の引退を回避させたある大物の言葉を紹介した。

1963年に発売した「高校三年生」が大ヒットしてスターになったが、70年代にはグループサウンズが台頭。舟木は「足かけ12、13年。僕は寒い時期って表現してる」という自身の低迷期を味わい、転職も「2回」考えたという。ただ、奔放な父の元で育ったことで心は強く、逆境を「どこかで楽しんでる節があったと、後になると思う」と振り返った。

2回目に歌手をやめようと決意した際には、「夜中の12時過ぎに船村徹という大作曲家から電話がかかってきた」と告白。「東京だョおっ母さん」（島倉千代子）「王将」（村田英雄）「みだれ髪」（美空ひばり）など数々の名曲を手掛けた戦後の歌謡界を代表する作曲家で、舟木のヒット曲「夕笛」なども船村さんの作曲作品だ。

船村さんの電話について、「飲み屋からですよ。ザワザワしてたんで」と回想。「“舟木君。コロムビア（レコード会社）から聞いたんだけど君、歌い手辞めるんだって？”と。“ええ、そう思ってます。今荷造りしてる最中みたいなもんです”って言ったら、“辞めるのは君の勝手だけど、俺が君のために作って俺自身大好きな夕笛は、誰が歌うのかね？”って」とやりとりを再現した。

「イヤなこと言うオジサンだなあ…と思って。後に船村先生に言いましたよ“あのとき、ホントにこんなイヤなオジサンいないなと思った”って」と苦笑い。電話は「君の勝手だから、まあ元気でな」と切られてしまったといい、「こっちは夜中に自分の部屋でひとり取り残されてしまってる」と状況を思い返した。

だがそこで感じたのは、船村さんの本意。「オマエさん、そこまで精神的にダメになってる状態なら、なんで俺みたいな縁のある近くにいる先輩に相談しないんだ！っていう響きがあったんですよ、その言葉の中に…」と当時がよみがえり、舟木は思わず目頭を押さえた。「その響きがあったので、止まれた。船村流のとっても深い愛情なわけですよ」と感謝していた。