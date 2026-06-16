志田千陽【写真：長田洋平/アフロスポーツ】

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インスタグラム更新

　バドミントン女子ダブルスで2024年パリ五輪銅メダルの志田千陽が14日、自身のインスタグラムを更新。「ゆるめのVlog」として貴重シーンを公開すると、ファンから歓喜の声が上がった。

　志田は「深夜便で帰国する日のゆるめのVlogとなっております　オフな1日なので、ゆるめな気持ちで見てください」として動画を公開した。

　あくびをするシーンやメガネ姿でウィンクするシーンなどが収められている。コート上とはまったく違う姿に、ファンからは歓喜の声が続出した。

「美しくて素敵！」
「毎回毎回可愛い過ぎて美し過ぎて見惚れます」
「ちーちゃんのvlog！！　めちゃくちゃ良いね」
「自然な表情がたくさん見られて嬉しかったです」
「また志田ちゃんの試合楽しみにしてます！　色々投稿嬉しいです！」

　29歳の志田は、昨年8月の世界選手権で松山奈未とのペアを解散。同9月から五十嵐（旧姓・東野）有紗と新たなペアを結成した。今年3月末に再春館製薬所を退社し、4月から新たなスタートを切っている。

　インスタグラムには、「バキバキの1日もいつかお見せしたい気持ちです」ともつづっていた。

（THE ANSWER編集部）