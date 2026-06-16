インスタグラム更新

バドミントン女子ダブルスで2024年パリ五輪銅メダルの志田千陽が14日、自身のインスタグラムを更新。「ゆるめのVlog」として貴重シーンを公開すると、ファンから歓喜の声が上がった。

志田は「深夜便で帰国する日のゆるめのVlogとなっております オフな1日なので、ゆるめな気持ちで見てください」として動画を公開した。

あくびをするシーンやメガネ姿でウィンクするシーンなどが収められている。コート上とはまったく違う姿に、ファンからは歓喜の声が続出した。

「美しくて素敵！」

「毎回毎回可愛い過ぎて美し過ぎて見惚れます」

「ちーちゃんのvlog！！ めちゃくちゃ良いね」

「自然な表情がたくさん見られて嬉しかったです」

「また志田ちゃんの試合楽しみにしてます！ 色々投稿嬉しいです！」

29歳の志田は、昨年8月の世界選手権で松山奈未とのペアを解散。同9月から五十嵐（旧姓・東野）有紗と新たなペアを結成した。今年3月末に再春館製薬所を退社し、4月から新たなスタートを切っている。

インスタグラムには、「バキバキの1日もいつかお見せしたい気持ちです」ともつづっていた。



（THE ANSWER編集部）