「美しすぎて見惚れます」 バド志田千陽が“プライベート風”に公開「めちゃ良い」ファン熱視線
インスタグラム更新
バドミントン女子ダブルスで2024年パリ五輪銅メダルの志田千陽が14日、自身のインスタグラムを更新。「ゆるめのVlog」として貴重シーンを公開すると、ファンから歓喜の声が上がった。
志田は「深夜便で帰国する日のゆるめのVlogとなっております オフな1日なので、ゆるめな気持ちで見てください」として動画を公開した。
あくびをするシーンやメガネ姿でウィンクするシーンなどが収められている。コート上とはまったく違う姿に、ファンからは歓喜の声が続出した。
「美しくて素敵！」
「毎回毎回可愛い過ぎて美し過ぎて見惚れます」
「ちーちゃんのvlog！！ めちゃくちゃ良いね」
「自然な表情がたくさん見られて嬉しかったです」
「また志田ちゃんの試合楽しみにしてます！ 色々投稿嬉しいです！」
29歳の志田は、昨年8月の世界選手権で松山奈未とのペアを解散。同9月から五十嵐（旧姓・東野）有紗と新たなペアを結成した。今年3月末に再春館製薬所を退社し、4月から新たなスタートを切っている。
インスタグラムには、「バキバキの1日もいつかお見せしたい気持ちです」ともつづっていた。
（THE ANSWER編集部）