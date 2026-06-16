米メディアがインスタグラム更新

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2ドローで勝ち点1を獲得した。米国でも日本の綺麗なロッカーが話題になっているが、試合前後の違いが明らかになった。

オランダに2度リードを奪われる苦しい展開。中村敬斗、鎌田大地のゴールで追いつき、貴重な勝ち点1を獲得した。

米スポーツメディア「ブリーチャー・レポート」公式インスタグラムは、インスタグラムを更新。試合前後の日本のロッカールームの写真やスタジアムを掃除する日本サポーターの写真を添え、「日本はW杯の試合後に清掃する彼らの伝統を続けた。オランダと引き分けた後、ファンは客席を清掃し、チームはロッカーを掃除した」と紹介した。試合後でも、試合前と同じように整頓されており、この投稿に海外ファンも反応している。

「類まれな文化だよな」

「世界中に広まるべきだよ」

「だから彼らの国内は清潔なんだよ」

「規律と品格だよね」

「きちんと、躾と教育が行き届いているんだ」

「模範とはこういうことだ」

「我々は学ぶべきだ」

日本は20日（日本時間21日）にチュニジア、25日（同26日）にスウェーデンと対戦する。



（THE ANSWER編集部）