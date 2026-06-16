オランダ戦ドローのもう一つの理由 伊東の奥で…密集した10人超が「部活」「日本人らしくて最高」
北中米W杯
サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は14日（日本時間15日）、1次リーグF組で日本がオランダと対戦。2度先行されながら追いつく激闘で、2-2で引き分けた。この試合で数々の名場面を切り取ったスポーツカメラマンの写真が生まれたが、その中の1枚が「めちゃくちゃ良い写真」「日本人らしくて最高だよ」とサッカーファンの胸を打った。
日本の一体感がこの1枚に表れていた。
タッチライン付近でボールを持った伊東純也。ゴールラインサイドからとらえた写真は、その向こう側に日本のベンチが写っている。そこには長友佑都や、途中交代した堂安律ら10人以上が椅子から飛び出して密集し、視線を送る。数人が声を上げ、ともに戦う気持ちが見て取れる。さらに無念の離脱となった遠藤航の6番のユニホームも掲げられている。
オランダ戦から一夜明け、X上には時間を追うごとに大きな反響が寄せられている。
「めちゃくちゃ良い写真」
「これが団結力ですね」
「ベンチの椅子要らないw」
「まさに“一丸となって”を体現するチーム」
「遠藤キャプテンのユニもしっかり写ってるのも最高」
「こういう一体感だよ、サッカーに必要なものは」
「めっちゃサッカー小僧たちやん」
「すげえいいなこの写真」
「胸熱」
「部活みたいw」
「日本人らしくて最高だよ」
「こんなにベンチから出て前のめりで見てるチームそうそうないよ」
2-2で引き分けた日本。しかし、戦っていたのはピッチに立った選手たちばかりではない。ベンチを含めた26人。さらに、この舞台に立てなかったキャプテンまで。全員で奪った勝ち点1を証明するような1枚だった。
（THE ANSWER編集部）