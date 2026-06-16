北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は14日（日本時間15日）、1次リーグF組で日本がオランダと対戦。2度先行されながら追いつく激闘で、2-2で引き分けた。この試合で数々の名場面を切り取ったスポーツカメラマンの写真が生まれたが、その中の1枚が「めちゃくちゃ良い写真」「日本人らしくて最高だよ」とサッカーファンの胸を打った。

日本の一体感がこの1枚に表れていた。

タッチライン付近でボールを持った伊東純也。ゴールラインサイドからとらえた写真は、その向こう側に日本のベンチが写っている。そこには長友佑都や、途中交代した堂安律ら10人以上が椅子から飛び出して密集し、視線を送る。数人が声を上げ、ともに戦う気持ちが見て取れる。さらに無念の離脱となった遠藤航の6番のユニホームも掲げられている。

オランダ戦から一夜明け、X上には時間を追うごとに大きな反響が寄せられている。

「めちゃくちゃ良い写真」

「これが団結力ですね」

「ベンチの椅子要らないw」

「まさに“一丸となって”を体現するチーム」

「遠藤キャプテンのユニもしっかり写ってるのも最高」

「こういう一体感だよ、サッカーに必要なものは」

「めっちゃサッカー小僧たちやん」

「すげえいいなこの写真」

「胸熱」

「部活みたいw」

「日本人らしくて最高だよ」

「こんなにベンチから出て前のめりで見てるチームそうそうないよ」

2-2で引き分けた日本。しかし、戦っていたのはピッチに立った選手たちばかりではない。ベンチを含めた26人。さらに、この舞台に立てなかったキャプテンまで。全員で奪った勝ち点1を証明するような1枚だった。



（THE ANSWER編集部）